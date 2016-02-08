Инвесторы столичного недостроя "Приозерный" намерены обратиться в Антикоррупционное бюро для расследования злоупотреблений высокопоставленных чиновников Минрегиона

Киев. 8 февраля. УНИАН. Инвесторы скандально известного киевского недостроя – жилого комплекса «Приозерный» намерены обратиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для расследования злоупотреблений высокопоставленных чиновников Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при строительстве данного объекта.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила инвестор жилкомплекса и уполномоченное лицо общественной организации «Правозащитное объединение «За жилой комплекс «Приозерный» Валентина Гурина.

«Мы требуем от НАБУ, чтобы оно расследовало неправомерные, на наш взгляд, действия высокопоставленных чиновников и приняло соответствующие меры», - сказала она.

Гурина отметила, что права инвесторов нарушили также представители наблюдательного совета Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, которые согласно программе «Доступное жилье» должны были принимать участие в контроле за процессом строительства жилого комплекса, но не делали этого.

«Когда мы пришли на прием к Дмитрию Исаенко (на тот момент замглавы Минрегиона, уволен в январе 2015 года – УНИАН), то выяснилось, что средства участников программы «Доступное жилье» еще находятся на счетах в банках, а этими счетами управляет Молодежный фонд (Госфонд содействия молодежному жилищному строительству – УНИАН). Он берет проценты от застройщика, от граждан и должен все контролировать, но контролирует он только свои банковские счета», – добавила она.

Гурина также напомнила, что 11 декабря 2014 года премьер-министр Арсений Яценюк дал поручение вице-премьер-министру Геннадию Зубко создать межведомственную группу для решения вопроса достройки данного дома.

«Вместо этого на стройку завели другого застройщика без всяких документов, который вывел активы на 80 млн грн. Он создавал какую-то имитацию строительства, но в апреле 2015 года пропал», – сказала Гурина.

По ее словам, инвесторы хотели в декабре прошлого года встретиться с мэром Киева Виталием Кличко. «Кличко с нами не встретился, с нами встретился начальник департамента строительства Александр Спасибко, который сказал, что единственным выходом является банкротство застройщика», – отметила активист.

По словам присутствовавшей на пресс-конференции члена правления Всеукраинской ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Ирины Андрийчук, общественные организации должны сами контролировать государственные органы управления, чтобы не допустить ухудшения ситуации. «Законопроекты сейчас пишут застройщики под себя. Поэтому от общественных организаций сейчас нужен контроль государственных деятелей», – отметила она.

При этом Андрийчук подчеркнула, что Киев должен быть примером для всей страны в вопросах решения таких ситуаций с объектами незавершенного строительства. «Это касается каждого. У нас потерпевших – один миллион семей. Поэтому как мы решим эту ситуацию в Киеве, так будет и по всей стране, потому что на нас все смотрят», – сказала она.

Эксперт по строительству Владимир Приймак, который также присутствовал на пресс-конференции, сообщил, что на данный момент жилой комплекс готов на 60-80%.

«На мой взгляд, он готов на 60-80%. Дом должен был иметь 15 лифтов, пять было куплено. Вся электроника с четырех лифтов вывезена, пятый лифт полностью украли. Энергосети и канализация к дому подведены, но в самом доме этого нет … Я оцениваю стоимость достройки дома в 80-100 миллионов гривен», – подытожил он.

К тому же, поддержку и помощь в защите законных интересов, пострадавшим инвесторам долгостроя ЖК "Приозерный" пообещали присутствующие на пресс-конференции представители Киевского городского совета, среди которых, депутат Киевсовета Александр Гончаров и помощник первого заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Романа Марченко - Игорь Соболь.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года инвесторы жилого комплекса «Приозерный» обвинили Минрегион и КМДА в причастности к коррупционным схемам и обратились к правительству с просьбой содействовать завершению строительства объекта.