Интернет-ассоциация Украины выступает за внесение правок в законопроект о поддержке кинематографии в части защиты прав собственников контента

Киев. 9 февраля. УНИАН. Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) выступает за внесение правок в принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о поддержке кинематографии, который регламентирует процедуру блокирования контента на интернет-ресурсах по заявке собственников контента.

Об этом сообщила заместитель председателя ИнАУ Татьяна Попова на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы ничего не имеем против развития украинского кинематографа и его поддержки. Мы категорически выступаем против того механизма, который сегодня в этом законопроекте содержится по поводу блокировке пиратских ресурсов в интернете”, - сказала она.

По словам председателя комитета ИнАУ по вопросам электронной коммерции Александра Ольшанского, присутствовавшего на пресс-конференции, механизм блокировки контента не соответствует европейским нормам.

“Вторая часть этого закона о том, что любое лицо, юридическое или физическое, назвавшись правообладателем, может прислать хостеру письмо о том, что “я - правообладатель на такой-то контент. Пожалуйста, удалите его с такого-то сайта”. И дальше процедура следующая - хостер должен обратиться к владельцу сайта и, если он не отвечает, обратиться в суд. Что интересно - после того, как хостер заблокировал контент, на юрлицо, назвавшееся правообладателем, не возлагается обязанность пойти в суд и получить соответствующее решение”, - подчеркнул он.

По словам Ольшанского, в ЕС действует норма, согласно которой хостер должен блокировать контент по запросу правообладателя, однако последний в определенные сроки обязан обратиться в суд и доказать обоснованность своих претензий. В случае, если для блокировки доказательств недостаточно, лицо, обратившееся с требованием блокировки контента, должно возместить хостеру понесенные потери.

Позицию ИнАУ поддержал и глава комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, также присутствовавший на пресс-конференции.

“Все поправки, подготовленные совместно с ИнАУ и представителями отрасли, поддержаны комитетом в пятницу. Это три страницы правок. Ключевые моменты - это 48 часов на решение проблемы, если у того, кто считает себя правообладателем, есть претензии. Кроме того, 10 дней на досудебное расследование, чтобы в течение этого срока ничего не блокировали. Операторы связи, не имеющие хостинга, никакой ответственности нести не должны”, - отметил глава комитета.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 28 января приняла в первом чтении проект закона «О государственной поддержке кинематографии в Украине».

Данным проектом закона предусмотрена прямая государственная поддержка киноиндустрии, что успешно апробировано в других странах. Также речь идет о возвращении части квалифицированных расходов, осуществленных во время производства фильмов, которые прошли «культурный тест».

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать развитию кино- и дистрибьюторской сети, что в свою очередь, позволит вывести коммерческие фильмы на безубыточный уровень; будет способствовать борьбе с пиратством, в том числе в сети Интернет.