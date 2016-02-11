Руководство "Домостроительной компании №7" презентовало проект строительства ЖК "Bergen" в Голосеевском районе Киева

Киев. УНИАН. «Домостроительная компания №7» намерена построить по заказу Службы безопасности Украины жилой комплекс «Bergen» на улице Полковника Потехина 9, которая находится в Голосеевском районе Киева, с общим количеством квартир 3269 и датой сдачи всего комплекса в эксплуатацию в конце 2019 года. Об этом в ходе презентации проекта строительства комплекса на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель директора застройщика Юрий Сокольницкий.

«Всего будет 3269 квартир… Службе безопасности мы передадим более 17,5 тыс. кв. м жилья, что составляет 327 квартир, это приблизительно четыре 9-этажных дома. Это компенсация стоимости земли участка, так как сама земля остается в собственности СБУ», - сказал Сокольницкий.

Он отметил, что застройщик планирует сам обслуживать свои объекты и управлять системами обеспечения жизнедеятельности в комплексе, поэтому будет создана собственная эксплуатирующая компания.

По словам Сокольницкого, застройщик провел комплексную оценку воздействия будущего объекта на окружающую среду, оценку влияния на прилегающую территорию Голосеевского парка.

Присутствующий на пресс-конференции технический директор «Домостроительной компании №7» Сергей Трофимчук отметил, что компания готова провести за свой счет дополнительную государственную экологическую экспертизу.

«Мы проведем государственную экологическую экспертизу и экологический аудит, который проводится государственным учреждением», - сказал Трофимчук.

Также он добавил, что застройщик проведет благоустройство с учетом пожеланий Национального природного парка «Голосеевский», в частности планируется установка ограждения для защиты территории нацпарка от антропогенного влияния. . В целом по проекту предусмотрена замена инженерных коммуникаций в районе. К новым сетям электрификации, теплоснабжения, водообеспечения и канализации будут подключены как новые, так и построенные ранее дома. Всего на новые коммуникации компания намерена потратить 200 млн грн.

Также Сокольницкий сообщил, что застройщик планирует за свой счет расширить и реконструировать автомобильную дорогу по улице Полковника Потехина.

«Мы согласны провести реконструкцию и расширение дороги до 4-полосной и сделать регулируемый перекресток», - сказал он.

Больше информации на официальной странице пресс-центра ЖК "Bergen"

Фото новости с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/63086