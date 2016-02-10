Общины Одесской области призывают Минэкологии уволить директора природного парка "Тузловские лиманы" за нарушения зонирования

Киев. 10 февраля. УНИАН. Общины Татарбунарского района Одесской области призывают Министерство экологии и природных ресурсов уволить директора национального природного парка “Тузловские лиманы” Ивана Русева за серьезные нарушения в деятельности.

Об этом заявил депутат Татарбунарского районного совета Игорь Вторенко на пресс-конференции в УНИАН.

“Русев проигнорировал решение Татарбунарского районного совета, проигнорировал мнение общин Татарбунарского района, рыбаков, которые ведут постоянный промысел в “Тузловских лиманах” и перекроил зонирование национального природного парка таким образом, что 50% территории относится к заповедной зоне, а еще 30% - к зоне регулированной рекреации. В этой зоне запрещается промышленное рыболовство, сбор ягод и грибов и т. д. Фактически общины Татарбунарского района остались без традиционного промысла”, - сказал он.

Также Вторенко отметил, что общины трех близлежащих к парку сел выступили против нового зонирования, а местные власти оставляют за собой право принять земли “Тузловских лиманов” на свой баланс в качестве коммунальной собственности. При этом, по словам депутата райсовета, Русев назначил своим заместителем Ирину Выхристюк, которая была уволена с предыдущего места работы в природоохранной отрасли в связи с ненадлежащим выполнением служебных обязанностей.

По словам члена научно-технического совета парка Василия Шепеля, решение о зонировании было принято новым составом совета, назначения в котором происходили с процедурными нарушениями.

“Составлять подобные бумаги - это преступление. Я только сегодня узнал, что мы “уволены”. При этом приказа министерства о роспуске предыдущего совета нет. Претензий к предыдущему плану развития, в основу которого были подложены лучшие мировые достижения, нет. Нового плана развития нет, территория перекроена, деньги потрачены”, - подчеркнул Шепель.

В то же время инспектор парка Юрий Никандров, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что нынешнее руководство “Тузловских лиманов” совершает давление на него и его семью за якобы совершенные нарушения в профессиональной деятельности.

“Не понимаю, как можно меня обвинять в том, чего я не совершал. Я никогда не охотился и никому не позволю делать это в национальном парке. Я не ездил по территории парка на джипе с друзьями. На самом деле на совещании я доложил, как положено, об осуществленном мной объезде территории”, - сказал инспектор.

При этом участники пресс-конференции отметили, что в случае отсутствия соответствующей реакции Минэкологии, общины будут обращаться к президенту и премьер-министру.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 27 января уволил чиновников Министерства экологии и природных ресурсов во главе с и.о. министра Сергеем Курыкиным за попытку разворовывания денег Киотского протокола в объеме порядка 550 млн грн при организации тендера на реализацию проектов уличного освещения, а также передал материалы проведенного служебного расследования в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/63108