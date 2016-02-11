Крупнейшие украинские компании значительно улучшили показатель раскрытия информации о корпоративной социальной ответственности – эксперты

Киев. 11 февраля. УНИАН. Крупнейшие украинские частные компании значительно увеличили раскрытие информации о корпоративной социальной ответственности (КСО), что свидетельствует о намерении компаний вести свою деятельность более прозрачно.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель центра «Развитие КСВ» Марина Сапрыкина, уточнив, что данное заключение делалось на основании информации, которую компании размещают на своих сайтах.

«После того, как мы отследили сайты 100 крупнейших компаний Украины, то нас порадовали несколько факторов. Это то, что наши компании становятся более прозрачными, они размещают больше информации, и они сегодня готовят больше нефинансовых отчетов», - сказала Сапрыкина.

По ее словам, центр «Развитие КСВ» проводил анализ и оценку информативности сайтов ТОП-100 крупнейших украинских компаний по мнению издания Forbes.

Как отметила Сапрыкина, при анализе эксперты выявили позитивные признаки увеличения прозрачности компаний, о чем свидетельствует рост количества социальных отчетов, которые были оформлены по новым стандартам.

В свою очередь, эксперт центра «Развитие КСВ» Алла Зинченко назвала ТОП-10 компаний - лидеров индекса прозрачности. По ее словам, первое место рейтинга занял меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», второе – компания «Оболонь», третье – энергохолдинг ДТЭК. Ниже по рейтингу расположились: горно-металлургическая компания «Метинвест», компания «Фокстрот» (впервые), «Кернел Трейд» (впервые), СКМ, «Концерн Галнафтогаз», меткомбинат «Днепроспецсталь» и компания «Nestle Украина».

Как отметила Зинченко, несмотря на то, что центр не оценивал рейтинги госкомпаний, поскольку их не было в списке Forbes, сайт госкомпании «Энергоатом» по уровню раскрытия информации можно отнести к лидерам вышеуказанного рейтинга.

«Радует, что уровень раскрытия информации растет. В этом году это 21,5%, а в 2012, когда была внедрена эта технология (оценки – УНИАН), это было лишь 14%. То есть, понемножку уровень раскрытия информации растет», - отметила Зинченко.

По ее словам, лидеры рейтинга имеют уровень раскрытия информации по итогам 2015 года выше 73,3%, а показатель 37 компаний находится выше среднего (21,5%).

«То есть, лидеры позиций больше раскрывают информацию, поэтому, как правило, за счет них растет рейтинг прозрачности», - уточнила Зинченко.

Она также сообщила, что компании в большинстве случаев раскрывают информацию о КСО в сфере трудовых отношений, экологии, бизнес-профиля и своей продукции, однако меньше на сайтах информации об антикоррупционных вопросах и диалогах с акционерами компаний.

При этом она отметила, что 16 компаний из рейтинга ТОП-100 крупнейших вообще не имеют собственных сайтов.

«Это свидетельствует о том, что не все большие компании в Украине хотят быть прозрачными и даже создавать свои сайты», - подчеркнула Зинченко.

Справка УНИАН. Центр «Развитие КСВ» - независимая экспертная организация по развитию корпоративной социальной ответственности в Украине, которая объединяет 40 компаний. Центр предоставляет консультации по вопросам разработки стратегии, программ и коммуникаций по КСО, проведение мониторинга и оценки эффективности проектов, подготовки и верификации нефинансовой отчетности.