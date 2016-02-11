Ассоциация свиноводов Украины прогнозирует дефицит украинской свинины на рынке к концу лета 2016 года

Киев. 11 февраля. УНИАН. Ассоциация свиноводов Украины (АСУ) прогнозирует дефицит свинины украинского производства на внутреннем рынке, что приведет к росту цен на свиное мясо в живом весе и к увеличению его импорта, сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава АСУ Артур Лоза.

«К концу этого лета или началу осени у нас может быть некоторый дефицит на рынке. Это может привести к росту цены на живец, и этот рост может спровоцировать импорт из-за границы», - сказал Лоза.

По его словам, девальвация гривни является ключевым барьером на пути импортного мяса на украинский рынок, потому что цена заграничного мяса выше, чем отечественного. Однако свиноводы обеспокоены тем, что низкая закупочная цена свинины в живом весе, которая составляет приблизительно 25 грн/кг, не покрывает себестоимости производства. В связи с этим отрасль терпит убытки, и многие предприятия планируют выходить с рынка, что и приведет к дефициту.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель отдела свиноводства предприятия «Аграрная компания 2004» Александр Вахнован отметил, что 70% себестоимости производства свинины составляют растущие расходы на корма.

«Только по одним кормам мы сходимся на цене 18,90 грн за 1 кг, плюс добавляем 30% - зарплата, медикаменты и другие расходы. В таком случае себестоимость получается 24,60 грн/кг. А цена на рынке наиболее распространенной свинины первой категории на сегодняшний день – от 24 до 26 грн», - сказал Вахнован.

Лоза добавил, что цена в 70-80 грн/кг в супермаркетах формируется за счет переработчиков и розничных сетей. К примеру, по его словам, стоимость полутуши свинины у переработчика составляет уже порядка 35-37 грн/кг. Вместе с тем он отметил, что в Польше стоимость свинины для конечного потребителя превышает отпускную стоимость свинохозяйства в 5 раз, а в Великобритании – в 10 раз, поэтому в Украине ценовая разница, которая формируется по цепочке производитель-потребитель, сравнительно небольшая.

По словам главы АСУ, основной фактор, который давит на цены производителей, – это падение платежеспособного спроса населения из-за девальвации курса гривни и роста расходов на коммунальные услуги. С конца прошлого года отпускные цены свинокомплексов упали на 10%.

Лоза отметил, что свиноводы смогут избежать необходимости выходить из бизнеса при условии открытия новых рынков. Среди наиболее перспективных он назвал рынки стран Азии и Африки. По его словам, АСУ совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия вскоре проведет встречи с представителями Китая для согласования разрешительных процедур по экспорту.

«С министерством у нас состоится несколько встреч с представителями Китая, чтобы понять их технические требования и согласовать технические стандарты», - сказал Лоза.

Он также отметил, что для стимуляции экспорта необходимо внедрить систему определения свободных от вируса африканской чумы свиней регионов, чтобы можно было беспрепятственно осуществлять поставки за рубеж свинины из «чистых» областей.

Как сообщал УНИАН, ранее Ассоциация свиноводов Украины прогнозировала снижение цен на свинину в 2016 году, которое будет вызвано ростом предложения мяса на внутреннем рынке из-за ожидаемого сворачивания многих производств. С 2013 года украинцы сократили потребление свинины на 25%.

Справка УНИАН. По данным АСУ, на 1 января 2016 года в Украине насчитывалось 7,1 млн голов свиней, из которых 3,4 млн голов содержались в хозяйствах населения.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом сельхозпредприятия нарастили выращивание свиней на 3,5% - до 582,2 тыс. тонн в живом весе, а реализация на убой выросла на 6% - до 547,8 тыс. тонн.

В прошлом году на внутреннем рынке было реализовано 775 тыс. тонн свиного мяса, что на 10% меньше, чем в 2014 году, и на 22% меньше, чем в 2013 году.

В 2015 году Украина экспортировала рекордный объем свинины, из которого 96%, или 27 тыс. тонн, было поставлено в Российскую Федерацию.