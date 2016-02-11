Компания "Агросвит" подверглась рейдерской атаке при содействии правоохранительных органов и судов – основатель компании

Киев. 11 февраля. УНИАН. Аграрная компания «Агросвит» (Харьковская обл.) подверглась рейдерской атаке при содействии правоохранительных органов и судов, сообщил во время пресс-конференции в УНИАН основатель компании Александр Бичуч.

«К сожалению, в эти рейдерские схемы вовлечены не только правоохранительные структуры - следствие и новая полиция – но и суды, и Министерство юстиции, которое в Харькове ведет и регистрационную службу, и исполнительную службу», - заявил Бичуч.

По его словам, рейдерскую атаку на компанию «Агросвит» совершает его бизнес-партнер Сергей Полумисный, который в отсутствие Бичуча принял решение ликвидировать компанию и вывел из нее свободные средства. Как пояснил Бичуч, у обоих партнеров была доверенность от владельца «Агросвита» - кипрской компании «Агросвит Лимитед», которая позволяет принимать решения только при ратифицировании решения руководством на Кипре. Однако Полумисный не согласовал свое решение о ликвидации компании, а для противодействия Бичучу организовал множество судебных разбирательств.

Основатель компании Бичуч провел общее собрание акционеров, на котором было решено отменить процедуру ликвидации и назначить новым директором Елену Лупинскую. Однако Полумисный через суд отменил решение собрания об отмене ликвидации. Всего с апреля по июль 2015 года было вынесено 5 решений в разных судах Харьковщины о запрете любых регистрационных действий со стороны владельцев «Агросвита». Все эти решения были позже отменены апелляционными судами, однако, по словам Бичуча, этого времени Полумисному хватило для выведения средств со счетов компании на подконтрольные ему предприятия по фиктивным контрактам.

Также, по словам Бичуча, новый директор Лупинская при вступлении в должность не смогла получить документацию и серверы компании, поскольку рейдеры их вывезли. Более того, они добились открытия криминальных дел, которые парализовали деятельность «Агросвита». В свою очередь, руководство компании подало заявления в правоохранительные органы в связи с хищением людьми Полумисного печати и документов предприятия. Однако прокуратура Харьковской области и одного из районов Харькова 4 ноября изменила подследственность уголовных производств по данным делам и направила их в харьковскую милицию. Уже 5 ноября все уголовные производства были прекращены, а 7 ноября городское управление милиции в связи с реформой было ликвидировано.

Адвокат Олег Атисков во время пресс-конференции заявил, что на компанию продолжает оказываться давление при помощи судов. Так, 27 января 2016 года Высший административный суд принял дело по компании «Агросвит» к рассмотрению и назначил заседание на следующий день. Это, по словам Атискова, нарушает правило о заблаговременном уведомлении сторон о судебном заседании, что в обычной практике происходит за одну-две недели до даты заседания. «В результате этого «Агросвит» не смог принять участие в заседании, не смог отстоять свою позицию в суде, в результате чего было получено положительное для Полумисного решение суда», - сообщил Атисков.

По словам Бичуча, данная ситуация негативно сказывается на компании, поскольку кредиторы и кипрская компания, владеющая «Агросвитом», не могут быть уверены в возврате вложенных средств. До указанных событий в компании работало 500 человек, однако сейчас, по словам основателя, – не более 300. «Не только я лично, но, я думаю, большинство бизнесменов Харьковщины абсолютно не уверены в том, что их бизнес по чьему-то желанию не отнимут через коррупционные схемы», - сказал Бичуч. Он также добавил, что компания «Агросвит» написала письма с просьбой о помощи первым лицам государства, а также послам иностранных государств. «Мы вышли сегодня в Киев, в публичную плоскость, потому что нам очень сложно найти защиту в родных стенах», - добавил Бичуч.

Справка УНИАН. Компания «Агросвит» была создана в 2004 году Александром Бичучем, а в 2011 году ее собственником стала кипрская компании «Агросвит Лимитед». «Агросвит» сосредоточивает активы группы компаний, в том числе три элеватора, комбикормовый и крупяной заводы. По оценке международной аудиторской компании, в июле 2014 года стоимость «Агросвита» составила более 30 млн евро.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/63137