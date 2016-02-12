Представители "УКРОПа" планируют подать на рассмотрение Кабмина предложения по реформированию ряда отраслей по примеру Грузии

Киев. 12 февраля. УНИАН. Представители партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» планируют подать на рассмотрение правительства предложения по проведению реформ в ряде отраслей по примеру Грузии.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Что должна сделать украинская власть для проведения эффективных реформ по примеру Грузии» народный депутат, член президиума политсовета «УКРОПа» Виталий Куприй.

Он отметил, что на этой неделе представители «УКРОПа» посетили Тбилиси по приглашению посла Грузии в Украине Михеила Уклебы с целью обмена опытом по проведению реформ в Украине.

«Нам все очень понравилось, я думаю, что мы сейчас оформим определенные предложения и будем встречаться с чиновниками», - сказал депутат.

В частности, представители «УКРОПа» посетили парламент Грузии, Министерство внутренних дел Грузии, Министерство исполнения наказаний, Дом юстиции, Регистрационную службу, мэрию Тбилиси.

«Мы провели встречи в парламенте, с членами комитета по евроинтеграции, с представителями провластных партий и с оппозиционными общественными организациями, которые представляют движение Михаила Саакашвили», - сказал Куприй.

«Нам хотелось увидеть воочию, какой именно передовой опыт можно перенять в Грузии. Мы были просто в восторге от того, что мы увидели», - добавил он.

По мнению представителей «УКРОПа», подобные реформы необходимо безотлагательно проводить в Украине.

Куприй сообщил, что во время визита украинская делегация ознакомилась с успешным грузинским опытом проведения реформ в сфере оформления права собственности, предоставления коммунальных услуг, переработки бытовых отходов, землепользования и землеотвода, а также функционирования пенитенциарной службы и полиции.

В частности, Куприй отметил, что его поразило, насколько Грузия продвинулась в вопросе защиты прав человека. «Нас очень интересует ситуация с СИЗО, я бы очень хотел, чтобы у нас была ликвидирована эта система», - сказал Куприй. По его словам, необходимо обеспечить права людей, которые находятся в СИЗО. «Очень важно, чтобы с людьми, которые осуждены, общался психолог, социальный работник», - сказал Куприй. «Я считаю, что Грузия настолько ушла вперед в вопросе уважения прав человека, что нам есть чему здесь поучиться», - добавил депутат.

Также, по его словам, необходимо проводить реформы в медицинской отрасли. «У нас будет встреча с бывшими грузинскими чиновниками-реформаторами, один из них - Квиташвили. Мне очень хочется понять, почему уже около полутора лет прошло с тех пор, как эти люди занимают свои должности, но до сих пор нет законодательных инициатив, которые бы позволили изменить и улучшить ситуацию в сфере здравоохранения», - сказал Куприй.

Он сообщил, что подготовит отчет о полученном грузинском опыте и будет вместе с коллегами внедрять все то положительное, что увидел.