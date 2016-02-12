Лидер партии "Демократическое развитие" отмечает необходимость установления равенства в избирательном праве

Киев. 12 февраля. УНИАН. Лидер политической партии "Демократическое развитие" Валерий Гальченко отмечает необходимость установления равенства в избирательном праве.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Гальченко напомнил о принятии 26 ноября 2015 года Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» (№2983).

«У нас с вами фактически забрали право участия в политической жизни страны. Согласно принятым изменениям в законодательство, за регистрацию политической партии необходимо будет оплатить регистрационный сбор в размере 140 минимальных заработных плат. Это 200 тысяч гривен, приблизительно», - считает он.

Кроме того, по его словам, за «исправление технической ошибки» нужно уплатить около 60 тыс. грн.

«Партия "Демократическое развитие" будет добиваться восстановления равенства в избирательном праве для всех без исключения граждан», - сказал Гальченко.

Он уверил, что «мы абсолютно точно, получив отказ от Министерства юстиции в регистрации партии, подадим в суд о нарушении наших конституционных прав».

«Мы абсолютно точно и обоснованно считаем свою деятельность законной и будем выдвигать кандидатов на предстоящих выборах без внесения залогов и прочих неконституционных требований со стороны актеров драмтеатра и их режиссеров», - сказал лидер партии.

По словам Гальченко, они подали документы для регистрации своей партии еще до того, как закон 2983 вступил в силу. «Нами был оплачен регистрационный сбор по старым, если их можно так назвать, тарифам – 1700 гривен», - сказал он и добавил, что якобы к ним хотят «применить обратную силу закона» относительно оплаты и отказать в регистрации.

Таким образом, по мнению Гальченко, «мы отделяем бедных от богатых». «А если бедные захотят организоваться в политическую партию? Они что, не имеют на это права?», - отметил он.