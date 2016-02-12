В Киево-Святошинском райсовете инициируют создание оздоровительного центра для детей-инвалидов на базе лагеря "Корчагинец"

Киев. 12 февраля. УНИАН. В Киево-Святошинском райсовете Киевской области инициируют создание на базе пока не действующего коммунального лагеря «Корчагинец» общегосударственного оздоровительного центра для детей с ограниченными физическими возможностями.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил депутат Киево-Святошинского районного совета Александр Тигов.

Он также сообщил, что реализации идеи мешает то, что лагерный комплекс сейчас пытается присвоить частное лицо из оккупированного Донецка. И выяснилось это, по словам Тигова, неожиданно, когда в райсовете начали сбор документов об объекте для возможности привлечения инвесторов.

Тигов отметил, что предложение о создании оздоровительного центра именно в рекреационной зоне Киево-Святошинского района Киевской области, на территории лагеря «Корчагинец», где есть все соответствующие условия - озеро, лес, он озвучил для канадских инвесторов 2 декабря 2015 года на круглом столе в Администрации президента Украины, который проходил с участием, в том числе, жены президента Марины Порошенко и представителей канадской стороны, среди которых, в частности, был экс-министр Канады по социальной политике и другие специалисты. Гости делились опытом реформирования сферы услуг для лиц с ограниченными возможностями.

После встречи нашелся инвестор, который заинтересовался объектом, добавил депутат райсовета.

«Когда начал заниматься документами, столкнулся с тем, что решением Донецкого суда бывший детский лагерь, а теперь оздоровительный комплекс «Смерекова хата», был зарегистрирован, и признано право собственности на него за частным лицом. Но мы не понимаем, как это произошло, - нашу собственность, собственность общины, передали частному лицу. Наша цель - вернуть землю общине и начать там строительство нового комплекса», - сказал Тигов.

Он уточнил, что речь идет о 5 гектарах рекреационной территории.

Адвокат Сергей Нурищенко сообщил, что благодаря быстрой реакции прокуратуры на обращение депутатов райсовета на объект сейчас наложен арест.

«Недавно появился адвокат частного лица, который приехал с группой людей спортивного телосложения, и они пытались проникнуть на объект. Они даже вызвали милицию, якобы их, как собственников, на объект не пускают ... Как выяснилось по документам, этот адвокат имеет доверенность от жителя Донецка, который является пенсионером ... И имеет доверенность не только совершать любые действия с этим объектом, но и приватизировать земельный участок. Поэтому возникла необходимость наложить арест на весь объект в целом», - пояснил юрист.

По словам Нурищенко, сейчас приняты изменения в законодательство и введено обжалование действий и решений регистратора на недвижимое имущество непосредственно через Министерство юстиции. «Мы такую жалобу подготовили, будем подавать в Минюст», - сообщил он относительно ближайших шагов по возвращению оздоровительного комплекса территориальной общине.

Тигов выразил надежду, что совместными действиями общины, райсовета, активистов и при содействии государственных органов, публичности объект удастся вернуть и использовать в дальнейшем для нужд украинских детей, которые требуют особого внимания.

Как сообщалось, пионерский лагерь «Корчагинец» был передан в аренду в 2000 году Киево-Святошинским производственным управлением ЖКХ.

Впоследствии арендатор построил там без разрешения отель, спортзал, кафе и другие объекты, вошедшие в состав комплекса «Смерекова хата». Фирма пыталась оформить этот объект себе в собственность, но в 2010 году он был признан самовольным строительством. В 2012 году суд обязал арендаторов снести комплекс «Смерекова хата». Но объект не снесли, и он не был никем оформлен в собственность. В 2013 году суд признал его собственностью землепользователя - Киево-Святошинского ПУ ЖКХ.

Однако, несмотря на то, что комплекс с 2013 года перешел в коммунальную собственность, фактически его продолжал использовать бывший арендатор, который препятствовал коммунальщикам в пользовании имуществом.