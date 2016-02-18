Общественные организации призывают Раду принять законопроект, позволяющий сохранить сеть центров учета бездомных

Киев. 18 февраля. УНИАН. Общественные организации призывают Верховную Раду принять законопроект, позволяющий сохранить сеть центров учета бездомных, которые дают возможность тысячам бездомных украинцев зарегистрироваться и получить гражданские права, сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Гражданского совета при Министерстве социальной политики Григорий Кабанченко.

«Подключились депутаты, Министерство (социальной политики Украины - УНИАН) разработало закон, мы будем обращаться к президенту, чтобы он его внес как неотложный, и чтобы его на протяжении недели-двух приняли», - сказал Кабанченко.

Как пояснил присутствующий на пресс-конференции секретарь Координационно-экспертного совета по вопросам социальной политики Игорь Каминник, в декабре прошлого года парламент принял закон, вносящий изменения в Закон «О свободе перемещения и свободного выбора места проживания в Украине». Данный закон лишает центры регистрации бездомных права регистрировать бездомных по месту пребывания. Если ранее данные центры, действующие по всей территории Украины, могли регистрировать граждан по месту пребывания, то теперь они обязаны делать это лишь при выделении койкомест бездомным. Данные изменения вступают в силу 4 апреля 2016 года. Если это произойдет, то центры не смогут предоставить регистрацию тысячам украинцев. А поскольку местные власти не смогут выделять достаточно средств на предоставление койкомест всем нуждающимся, то центры, по словам Каминника, могут начать закрывать. «Уже сейчас, закон еще не вступил в силу, а в некоторых регионах центры начинают закрывать», - сказал Каминник. Для исправления ситуации был разработан и зарегистрирован в Верховной Раде законопроект №3833, который отменяет норму об обязательном предоставлении койкомест для регистрации бездомных.

Президент объединения граждан «Народная помощь» Иван Ковалишин на пресс-конференции сообщил, что данные изменения могут касаться десятков тысяч человек. Это касается всех людей, которые не имеют места регистрации: бездомных, временных переселенцев, заключенных, которые выходят на свободу, сирот, которые выпускаются из интернатов, и других.

Без получения временной регистрации, которая сегодня выдается на полгода, эти категории граждан не смогут голосовать, получать пенсии, пособия и другие виды социальной помощи. Дети, которые выпускаются из интернатов для сирот по достижению совершеннолетия, не смогут получить паспорт или поступить в средние и высшие учебные заведения.

Справка УНИАН. Система учета бездомных была создана в Украине в 2006 году. По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 1 января 2015 года в Украине функционировало 87 отделений по учету бездомных, в которых на учете находилось 26,3 тыс. человек. Данные центры могут создаваться не только органами местного самоуправления, но и негосударственными организациями.

Также в Украине действует 31 учреждение для бездомных, где бездомные получают койкоместа. 12 таких учреждений создано негосударственными организациями. Общее количество койкомест в таких учреждениях составляет около 2 тысяч, в то же время в 2014 году их услугами воспользовались 17 тыс. человек.