Концерт легендарного итальянского "золотого голоса" Робертино Лорети в Киеве откроет юный украинец - финалист проекта "Маленькі гіганти"

24 апреля в 19:00 в большом зале Оперной студии Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского состоится концерт легендарного маэстро Робертино Лорети.



Итальянский «золотой голос», который обрел популярность очень рано, в 14 лет, до сих пор остается любимым исполнителем во многих странах. Талант Робертино Лорети открыл датский продюсер при исполнении песни «O Sole mio», случайно заметив его в кафе «Гранд-Италия» на площади Эфедра.

Сейчас Робертино активно гастролирует по миру, но никогда не забывает о том, что когда-то ему дали шанс проявить себя. Именно поэтому Лорети совместно со своими поклонниками организовал целое социальное движение «Робертино Лорети. Возвращение навсегда». Проект дает возможность талантливым детям приблизится к легенде, спеть с ним в дуете или получить бесплатный мастер-класс.

В этом году повезло Украине, а звездный шанс получил Александр Подолян - финалист проекта «Маленькі гіганти», который наиболее запомнился зрителям телеканала «1+1» оперным исполнением известного хита группы «Скрябин» «Танець пінгвіна». Также Александр Подолян получил звание «Лучшего вокалиста» и стал открытием для всей Украины. Зрители назвали Сашу «шаргородским бриллиантом» за его уникальный голос.

В рамках социального проекта - «Робертино Лорети. Возвращение навсегда» у Саши Пололяна будет возможность открыть концерт легендарного маэстро в Киеве, а также спеть с ним в дуете 3 песни.

В начале марта маэстро Робертино Лорети и юный Саша Пололян дадут совместную пресс-конференцию в Киеве.

Концерт легендарного Робертино Лорети состоится 24 апреля в 19:00 в большом зале Оперной студии Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского (г. Киев, ул. Городецкого 1-3/11)

Дополнительная информация: +38 (066) 384 20 29

Видео Robertino Loreti: https://goo.gl/yVlLOm

Видео выступлений Александра Подоляна: https://goo.gl/ftf1xh