Украинская альпинистка просит оказать ей финансовую поддержку для восхождения в составе международной группы на вершину мира - Эверест

Киев. 18 февраля. УНИАН. Известная украинская альпинистка, совершившая более 50-ти восхождений, Татьяна Яловчак обращается к руководству Украины и украинцам с просьбой помочь оплатить оставшуюся сумму для участия в женской международной эспедиции на самую высокую вершину мира - Эверест.

Об этом Яловчак сказала на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Впервые украинская женщина покорит наивысшую вершину мира – Эверест».

Она отметила, что для участия в экспедиции необходимо внести 90 тыс. долларов. «Уже внесена сумма в 30 тыс. долларов, оставшуюся сумму необходимо внести до 1 марта. Экспедиция под угрозой срыва, осталось мало времени, и я призываю людей откликнуться», - сказала спортсменка.

Как отметила альпинистка, она уже обращалась с просьбой оказать финансовую поддержку к президенту Украины Петру Порошенко, но ответа пока не получила.

По словам Яловчак, главная цель восхождения - прославление Украины и украинских женщин, их героизма, красоты, смелости и патриотизма. Спортсменка поднимет на самую высокую вершину мира символ украинской женственности - рушник с пожеланиями современных украинцев будущим поколениям.

Яловчак сообщила, что начало экспедиции запланировано на 12 апреля. «Экспедиция планируется на два месяца. Это несколько плавающий график, возможно, будет конец марта, а возвращение 1 июня. Все будет зависеть от погоды», - сказала она.

По словам Яловчак, по окончании экспедиции рушник станет экспонатом одного из музеев.

Она рассказала, что занимается альпинизмом более 10 лет, поднималась на Гималаи, Килиманжаро, Аконкагуа, Эльбрус.

Как сказала Яловчак, на данный момент в составе экспедиции заявлено семь участниц, в частности из Болгарии, Армении, трое уже подтвердили и оплатили свое участие.

«Вопрос моего участия в подвешенном состоянии. То, что уже затрачено, не возвращается назад. Только разрешение на подъем стоит 10 тыс. долларов, кислорода необходимо взять на 13 тысяч на всю экспедицию», - сообщила Яловчак.

Альпинистка планирует выкладывать видео своей экспедиции в YouTube.

Фото с пресс-конференции : http://photo.unian.net/ukr/themes/63317