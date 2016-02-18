Эксперты и активисты решили просить международные организации защитить исторический Киев от уничтожения

Киев. 18 февраля. УНИАН. Представители общественности, среди которых специалисты, эксперты и активисты, заявляют, что исторический Киев оказался под угрозой уничтожения, и намерены обратиться к международным организациям для его сохранения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель Киевского совета объединений граждан (Київська рада об`єднань громадян - "Крог") Вадим Березовский.

Он отметил, что представители активной общественности города в течение последних 10 лет пытаются сохранить исторические памятники и аутентичный вид древнего города от «необузданных аппетитов» застройщиков. Сейчас, по его словам, уже есть искажение пейзажа города башней на Кловском спуске и аналогичными постройками на Печерске, превышающими высоту Лаврской колокольни, новостроями-«пугалами» вблизи Андреевского спуска и пр.

Во время пресс-конференции присутствовавшие активисты напомнили о ситуации с ужасным на сегодняшний день состоянием многочисленных домов-памятников, переданными предыдущими мэрами частным лицам, которые ничего не делают для сохранения этих объектов.

Участники пресс-конференции заявили, что при нынешнем мэре ситуация с сохранением исторической среды столицы не улучшается. До сих пор нет законодательных инициатив по наложению на застройщиков и разрушителей памятников штрафов, достаточных для демонтажа противозаконной застройки и восстановления разрушенных памятников.

По словам бывшего главного художника Киева Виктора Глебы, в настоящее время отсутствует общая стратегия градостроительства, идет поддержка локальных застроек в виде зонирования и Генплана 2025, созданного в свое время с единственной целью - узаконивания противозаконной застройки.

Бывший главный архитектор Киева Николай Жариков отметил, что когда он работал в должности (1987-1992 годы), то все - и мэры, и главный архитектор, и общество - были сосредоточены на сохранении Киева, его исторического наследия. «За 6 лет вы не найдете в Киеве решений, которые искажали бы архитектурный облик города. И все это делалось в кабинете мэра и в кабинете главного архитектора. Когда приходили заказчики, я им говорил: что люди, киевляне, об этом скажут? Это же будет скандал, поэтому идите и больше с этим не приходите», - отметил Жариков.

Он напомнил, что в то время был общественный совет градостроительный, на заседание которого приходили все желающие. Участвовали в обсуждении проектов и санинспекции, и пожарные, и другие специалисты, которые обращали внимание на обеспечение соответствующих норм жизни для населения при реализации будущего проекта строительства.

Жариков сообщил, что с 2010 г. вместе с другими архитекторами, возмущенными «погромом Киева, обезображиваем столицы», обращался ко всем уровням руководства, включая президента страны, относительно имеющихся нарушений градостроительных норм и злоупотреблений со стороны, в частности, и представителей власти, в результате которых наносился значительный ущерб столице. Но кроме «бюрократических ответов» на это никакой другой реакции не получил.

«Когда пришел Кличко, я решил, что надо к нему попасть, рассказать обо всем этом. Но уже полтора года прошло, а все остается таким, как было, так осталось старое окружение. Мы недавно создали Общественный совет содействия деятельности КГГА в сфере культуры и градостроительства, чтобы помочь Кличко, чтобы он понял, что нельзя так дальше работать в этом окружении», - подчеркнул Жариков.

Но, по его словам, на обращение этого Общественного совета к мэру с предложением сотрудничать, которое было направлено в конце прошлого года, до настоящего времени никакого ответа не получено.

Директор аналитически-исследовательского центра «Института города» Александр Сергиенко также заявил, что считает нынешнюю ситуацию с сохранением исторического Киева катастрофической. В то же время выразил надежду, что она начнет улучшаться благодаря введению публичности, о которой заявляет нынешняя власть города.

Резюмируя сказанное, Березовский сообщил: «У нас, сознательных киевлян, которые болеют душой за город, нет другого выхода. Мэр не отвечает на наши призывы, президенты - также не смотрят в сторону Киева, у них другие заботы. Поэтому мы заявляем, что прекращаем писать письма тем чиновникам, которые на них не реагируют, а будем писать в те инстанции, где сохранились интеллектуальные люди, которые знают, что такое историческая ценность памятников культуры. И будем продолжать нашу борьбу на новом уровне».

По его словам, в первую очередь, куда планируют обратиться неравнодушные представители общественности, - это ООН и широко известная в Европе организация Europa Nostra.