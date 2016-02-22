Украина показала, что может стать членом Ордена рыцарей тамплиеров – великий приор Великого Приората Болгарии Румен Ралчев

Киев. 22 февраля. УНИАН. Украина показала, что она может стать Великим Приоратом и членом всемирной организации Орден рыцарей тамплиеров.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Орден рыцарей тамплиеров Иерусалима в Украине. Благотворительная деятельность Ордена в помощи раненым в военных госпиталях Украины» заявил великий приор Великого Приората Болгарии, генерал-майор Румен Ралчев, обладатель Большого креста храма, рыцарь храма І степени.

«Украина показала, что она может стать Великим Приоратом, она показала свою настойчивую работу. И я думаю, что они уже могут вступать в эту всемирную организацию... Украина заслуживает Великого Приората и стать членом всемирной организации», - отметил он.

Справка УНИАН. Подразделения Международной благотворительной организации «Орден рыцарей тамплиеров Иерусалима» созданы в Украине в 2012 году, и на днях в Киеве состоялся конвент Приората Украины.

Орден рыцарей тамплиеров Иерусалима создан на принципах, которые были приняты учредителями - рыцарями тамплиерами в 1118 году и которые последовательно выполняются на протяжении веков, начиная с первых ритуалов в Храме Соломона.

В настоящее время OSMTH является Международной гуманитарной организацией, в которую входят более 5000 рыцарей из 42 стран христианского мира, объединенных идеями политической и религиозной свободы, защиты прав человека, гуманитарной помощи и благотворительности. OSMTH аккредитован при организации Объединенных Наций как неправительственная организация со специальным статусом. OSMTH не является тайной организацией, ее нормы в полном объеме соответствуют законодательству Украины, религиозным и моральным нормам.

В каждой стране OSMTH помогает построению открытого общества, в котором различия между людьми будут уважаться и цениться.

Приорат Украины совместно с организациями Болгарии, Сербии и Германии проводят значительную благотворительную деятельность. Только в 2015 году военным госпиталям ВСУ было предоставлено медицинского оборудования, инструментов и лекарств на сумму более 100 тыс. евро.