Перераспределение ресурсов в пользу России является главным мотивом функционирования Евразийского экономического союза - эксперты

Киев. 22 февраля. УНИАН. Перераспределение ресурсов в пользу Российской Федерации является доминирующим мотивом функционирования Евразийского экономического союза, что демонстрирует первый год его существования.

Такое мнение высказал директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин на пресс-конференции в УНИАН.

“Итоги 2015 года дают основания утверждать, что ЕАЭС является не столько экономическим, сколько политическим союзом, объединяющим фактором которого является Россия, поскольку некоторые страны, например, Армения и Казахстан или Беларусь и Кыргызстан, практически не взаимодействуют между собой”, - сказал он.

Также эксперт подчеркнул, что в долгосрочной перспективе экономический эффект от ЕАЭС для России значительно уступает другим приоритетам создания и развития этого объединения, включая политическое давление на страны-участницы.

Кроме того, по мнению Баронина, страны, входящие в ЕАЭС, не выполняют нормативы монетарной политики, включая инфляционные показатели, что делает невозможным создание единой валютной зоны на территории этих стран.

“Необходимо констатировать, что страны ЕАЭС с существующей структурой экономики и макроэкономическими показателями не могут действовать в рамках единых параметров денежно-кредитной политики. Формирование единых выполнимых нормативов при этом является неосуществимой задачей”, - отметил директор аналитической группы.

При этом управляющий партнер Da Vinci AG Андрей Колпаков, присутствовавший на пресс-конференции, подчеркнул, что товарооборот между странами ЕАЭС в первый год ее функционирования упал на 25,8%.

“Казахстан сокращает товарооборот с участниками ЕАЭС в рамках общего негативного тренда внутренней экономики, связанного с падением цен на сырьевые товары, которое негативно отображается на его экономике… Что касается Беларуси, то она диверсифицирует рынки сбыта и серьезно сокращает торговлю с азиатскими партнерами в ЕАЭС. ЕАЭС не является стратегическим партнером Беларуси, и значительные ставки на него в Минске не делают”, - сказал он.

Также эксперт отметил, что актуальной торговой стратегией для Украины в отношении ЕАЭС является выстраивание двухсторонних отношений со странами-членами союза.

“Если мы говорим о Беларуси, то нужно четко понимать, что нам выгоден реэкспорт через территорию Беларуси определенной доли украинских товаров, даже если будет какая-то переработка сырья на территории Беларуси, поскольку в нынешних условиях нам выбирать между рынками не приходится. Что касается Казахстана, то Китай крайне заинтересован в построении транзитного пути, в том числе - через территорию Украины, что делает наше сотрудничество (с Казахстаном - УНИАН) весьма и весьма перспективным”, - сказал Колпаков.

Как сообщал УНИАН, страны Евразийского экономического союза - Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения - не поддержали Россию в вопросе отказа от зоны свободной торговли с Украиной, которая действует в рамках СНГ.

Справка УНИАН. Евразийский экономический союз создан 29 мая 2014. С 1 января 2015 договор о его создании вступил в силу; в него вошли Беларусь, Казахстан и Россия, 2 января - Армения, а 14 мая к нему присоединился Кыргызстан.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/63386