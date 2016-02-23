Работники образования представили проект гражданского образования "Учитывай разницу"

Киев. 23 февраля. УНИАН. Работники образования представили проект гражданского образования для старшеклассников «Учитывай разницу», который будет касаться, в частности, вопросов военного конфликта на востоке Украины.

Презентация проекта состоялась во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила научный руководитель проектов организации "Учителя за демократию и партнерство", доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук Украины Елена Пометун, «никакие изменения, произошедшие в обществе за два года, практически не повлияли ни на содержание, ни на методы обучения в школе».

Она заметила, что с тех пор, как в Украине начался военный конфликт, многие люди оказались «по обе стороны» от него. «Граница пролегла не только как линия фронта, линия боевых действий, - граница пролегла через коллективы, через школьные классы, через семьи», - сказала Пометун.

Да, отметила она, «сейчас мы живем, очень часто оказываемся в состоянии страны разрозненных общин». «Если сегодня мы не будем об этом говорить со старшеклассниками, которым как раз и выпадет преодолевать эту разобщенность на практике, мы ее не преодолеем», - добавила Пометун.

В проект «Учитывай разницу» была заложена идея дать ученикам и учителям «инструменты», в частности, о том, как взаимодействовать с существующим конфликтом и освободиться от стереотипов.

«Мы решили, что одним из инструментов преодоления этого конфликта может быть учебный курс специально для старшей школы, который называется «Шаги к взаимопониманию», - сообщила Пометун и добавила, что для взаимопонимания необходимо научиться общаться и разрешать конфликты.

Кроме того, отметила она, курс подчеркивает необходимость соблюдения толерантности и поиска достоверной информации.

«Курс очень короткий. 17 часов всего. Получил гриф министерства как курс по выбору и должен начать преподаваться», - сказала Пометун и добавила, что курс построен на «ситуациях из жизни» за два последних года, которые становятся известны, в частности, из СМИ.

В настоящее время, отметила она, для учителей проводятся тренинги по преподаванию этого предмета как курса по выбору. Он рассчитан для преподавания в 10 областях: Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской.

Всего в проект с начала нового учебного года запланировано привлечь около 750 школ.

Пометун также подчеркнула, что подготовка проекта выявила «стереотипность» и «закрытость» учителей, неумение работать с информацией и разрешать конфликты, которые возникают между переселенными из зоны конфликта детьми и детьми, которые уже учились в этой школе раньше.

По ее словам, при подготовке проекта и учителя, и ученики положительно высказались по нему. Вместе с тем, не все учителя хотят преподавать этот предмет, отмечая, что в этом вопросе есть определенная «политика». «В этом курсе нет ни одного слова, которое можно было бы назвать политикой. Но учителя не понимают, чем отличается то, что мы хотим, чтобы они поговорили с детьми, - о реальной ситуации жизни и политике», - сказала Пометун.

«То, что мы сегодня учим, – это часть подготовки компетентного гражданина», - подчеркнула она.

В то же время учитель-апробатор курса «Шаги к взаимопониманию», директор спецшколы «Талант» г.Днепрорудное Елена Здор сообщила, что некоторые учителя после тренингов, в частности, отмечают, что начинают видеть в учениках «равных партнеров» и «говорить на одном языке». Она отметила, что Запорожская область «активно реагирует на этот курс». Так, в области тренинги уже состоялись в Днепрорудном, Запорожье, Мелитополе, а следующий - в Бердянске.

*** Проект «Учитывай Разницу» реализуется в рамках проекта Украинская инициатива укрепления общественного доверия (UCBI), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).