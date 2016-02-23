Национальный комитет конкурса красоты начал отбор претенденток на получение титула "Мисс Украина 2016"

Киев. 23 февраля. УНИАН. Национальный комитет конкурса красоты «Мисс Украина» объявил о начале всеукраинского кастинга девушек, которые будут бороться за корону и почетный титул «Мисс Украина 2016».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор Нацкомитета «Мисс Украина» Ирина Копаница.

Она отметила, что победительница конкурса будет представлять Украину на мировой арене среди красавиц из более 120 стран на конкурсе «Мисс Мира», прямую трансляцию которого ежегодно смотрят более 2 млрд. зрителей.

Кастинг-директор Нацкомитета «Мисс Украина» Елизавета Чепель сообщила, что составлен график кастингов в разных городах Украины. Вчера уже состоялся кастинг в Виннице. Ближайшие кастинги будут проведены: в Ужгороде - 25 февраля, Ивано-Франковске - 29 февраля.

«Мы будем выставлять графики кастингов на нашем сайте, поэтому следите, приходите. Мы вас всех ждем», - подчеркнула Чепель.

По ее словам, в прошлом году участие в кастингах приняли около 15 тыс. девушек из 40 городов Украины.

«В этом году хотелось бы видеть еще больше девушек, мы максимально постараемся заинтересовать их», - отметила представитель оргкомитета конкурса.

Как известно, среди критериев отбора – рост должен быть не ниже 170 см, возраст от 17 до 24 лет. По словам Чепель, все больше приходит на кастинг девушек, начитанных, умных, которые знают по несколько языков.

«Чем больше у девушки увлечений, тем интереснее она для нас, ибо если девушка ничем не занимается, она мало развита, ничего не знает и не может быть лицом Украины, представлять Украину на Мисс Мира. Хочу сказать также, что многие девушки сейчас прибегают к услугам хирургов для изменения своей внешности. Мы это не приветствуем, это большой минус и это не для участия в нашем конкурсе, потому что мы ищем естественную красоту», - подчеркнула Чепель.

На пресс-конференции отмечалось, что в этом году расширена география мест проведения кастингов, кроме городов-миллионщиков отборочная комиссия планирует приехать в самые отдаленные уголки страны.

«Мы также хотим привлечь внимание девушек из маленьких городов, таких как Кривой Рог, Запорожье, Сумы. Мы очень большие надежды возлагаем на них. Потому что часто «изюминку» находят именно в каких-то глубинках», - сказала Чепель.

Кастинги будут проводиться в течение двух месяцев, то есть до мая. Начиная с 1 февраля на сайте Конкурса уже зарегистрировано более 500 анкет желающих принять участие в кастинге. Заполнить анкету можно по ссылке http://missukraine.ua/ua/

Копаница обратила внимание, что Конкурс поддерживает ряд благотворительных проектов, которые будет развивать и в дальнейшем.

«Мы считаем, что девушка не может быть просто красивой и все. За этим должно что-то стоять. Красивая женщина привлекает внимание больше к себе, к своим проектам, инициативам. И эти инициативы должны быть правильными. И мы активно хотим развивать эти направления», - сказала Копаница.