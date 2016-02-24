"Укрпочта" в 2016 году планирует привлечь дополнительных клиентов за счет оптимизации работы отделений и предоставления новых админуслуг

Киев. 24 февраля. УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» в 2016 году планирует привлечь дополнительных клиентов за счет оптимизации работы отделений и предоставления новых административных услуг, сообщил на пресс-конференции в УНИАН и.о. генерального директора предприятия Игорь Ткачук.

«Главная цель в этом году - сделать так, чтобы очередей в «Укрпочте» не было, а количество клиентов увеличилось. Это возможно за счет автоматизации рабочих мест и рабочих процессов, ремонта и оптимизации помещений, и это будет сделано в 2016 году», - сказал Ткачук. Также он добавил, что компания планирует расширить перечень предоставляемых административных услуг.

По его словам, в 2015 году «Укрпочта» начала доставлять товары из Китая за 7 дней, а также внедрила доставку корреспонденции в пределах города в течение дня, если отправка осуществляется до обеда. Также компания внедрила ускоренную пересылку между областными центрами, которая предполагает доставку в течение 1-2 дней. «С 1 февраля мы запустили новую услугу доставки почтовых отправлений весом от 30 до 400 кг», - добавил Ткачук.

Предприятие также планирует развивать направление оказания административных услуг. Сейчас «Укрпочта» занимается приемом заявок на оформление субсидий. Как отметил Ткачук, 800 тыс. семей уже оформили субсидии через отделения компании. Сейчас проводятся переговоры с Министерством юстиции о запуске на базе «Укрпочты» новых услуг, в частности, регистрации открытия и закрытия бизнеса. «Я думаю в ближайшее время будет подписан меморандум о том, что в отделениях «Укрпочты» появятся государственные регистраторы, которые смогут регистрировать юридических лиц, имущество», - пояснил Ткачук.

По словам Ткачука, «Укрпочта» в 2015 году отремонтировала 374 отделения, а также открыла 32 новых. «Главная цель, которую мы ставим перед собой, и я уверен, что она будет достигнута, - это отремонтировать в два раза больше отделений в этом году. Это приблизительно 500-600 отделений», - сказал Ткачук.

Также Ткачук сообщил, что проводится оптимизация работы отделений. Например, около 1000 отделений переведены на график работы без обеда. Также во многих отделениях продлили рабочие часы для удобства клиентов.

Компания проводит автоматизацию рабочих мест, для чего в прошедшем году уже было закуплено 1000 компьютеров. «Автоматизированные рабочие места аккумулируют средства для нашего предприятия. Они дают возможность зарабатывать и оказывать качественные услуги. Нами принято решение максимально быстро провести автоматизацию рабочих мест 1-3 категорий, в этом году – это 1,5 тысячи. А по возможности, если будет достаточно средств, сделать полную автоматизацию предприятия», - сказал Ткачук. По его словам, всего предприятию нужно автоматизировать около 7000 рабочих мест.

Ткачук также сообщил о том, что в компании принимаются меры по уменьшению издержек. Например, предприятие экономит на закупках топлива. По словам Ткачука, предприятие закупает топливо дешевле всех компаний, которые работают в структуре Министерства инфраструктуры.

Ткачук рассказал, что расходы «Укрпочты» на горюче-смазочные материалы в 2015 году уменьшились по сравнению с 2014 годом на 11%, экономия составила 28 млн грн. Также в компании оптимизировали маршруты, что позволило сократить пробег служебного транспорта на 450 тыс. км, или 16%, по сравнению с прошлым 2014 годом. «Есть большая экономия, но это не конец. Мы и дальше будем экономить. Но главное, что мы можем экономить не за счет ухудшения обслуживания людей», - сказал Ткачук. По его словам, компания пересматривает маршруты движения, контролирует использование транспорта работниками при помощи внедрения GPS-систем и прочее.

Кроме того, отметил Ткачук, «Укрпочта» проводит все закупки через открытые онлайн-торги. Это позволило в прошедшем году сэкономить около 24 млн грн за счет снижения закупочных цен по итогам проведения аукционов. Еще 4 млн грн удалось сэкономить на допороговых закупках, совершаемых через систему электронных публичных закупок Prozorro.

Также предприятие оптимизирует штат - за счет увольнения административного персонала компании удалось сэкономить в 2015 году 40 млн грн.

Все эти меры привели к тому, подчеркнул Ткачук, что «Укрпочта» в 2015 году получила 53 млн грн прибыли – лучший результат за последние 15 лет, тогда как в 2014 году предприятие получило 4 млн грн убытков. Доходы от пересылки посылок увеличились на 56 млн грн в связи с расширением сотрудничества с компаниями из Китая, Эстонии и Казахстана. Доходы от оказания различных видов услуг выросли в 2015 году на 300 млн грн. В 2015 году «Укрпочта» уплатила 1,2 млрд грн налогов и сборов, что на 27,7 млн грн больше, чем в 2014 году.

Отвечая на вопросы журналистов, Ткачук сообщил о планах по участию в конкурсе на должность главы предприятия. «За 2015 год я объездил все области Украины, меня поддерживает коллектив, начаты программы, есть стратегия, над которой мы работали, утвердили, и которую я презентовал на конкурсе. Поэтому я уверяю всех, что я иду на конкурс», - сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Министерство инфраструктуры Украины приняло решение о проведении конкурса на замещение должности генерального директора Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта».

В министерстве отметили, что поскольку предприятие «Укрпочта» является особо важным для экономики Украины (активы более 2 млрд грн, чистый доход более 1,5 млрд грн), комиссия Мининфраструктуры должна определить от двух до пяти финалистов, кандидатуры которых будут переданы на рассмотрение комитету по назначениям Минэкономразвития, который и определит победителя конкурса.

«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в около 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, доставляет более 83 млн пенсий.