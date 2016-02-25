Киевские таксисты 25 февраля проведут митинг под КГГА с требованием признать такси городским транспортом и прояснить ситуацию с запуском онлайн-сервиса Uber

Киев. УНИАН. Киевские таксисты 25 февраля проведут митинг под Киевской городской государственной администрацией с требованиями признать такси городским пассажирским транспортом, а также объяснить позицию киевских властей по поводу запуска в Киеве онлайн-сервиса по заказу такси Uber.

Соответствующие требования на пресс-конференции в УНИАН озвучил глава правления общественной организации "Украинская таксомоторная организация" Андрей Антонюк.

"Мы призываем общественность и таксистов подъехать завтра под мэрию и поддержать нашу акцию. Это мирная акция, чтобы передать наши требования Виталию Владимировичу (Кличко - УНИАН) и киевской власти, - сказал Антонюк. - Мы просим мэра признать такси городским пассажирским транспортом... Публично донести свою позицию, подтвердить слова о наполнении городского бюджета прекрасной иностранной компанией (Uber - УНИАН) в цифрах и документально".

Как отметил юрист и представитель общественных организаций такси Борис Чхоян, нормы работы сервиса Uber противоречат украинскому законодательству, а его запуск приведет к сокращению поступлений в городской бюджет. По его словам, для запуска своего ресурса компания не будет осуществлять никаких капитальных инвестиций в Украине, не сформирует новые рабочие места и не будет работать над повышением качества пассажироперевозок.

Присутствовавший на пресс-конференции владелец компании "Элит-Такси" Александр Круликовский заявил, что не видит в сервисе Uber конкурента.

"Хотелось бы, чтобы мэр объяснил, каким образом будет наполняться бюджет в случае выхода на рынок одной из самых крупных международных компаний, и готов ли мэр к тому, что из-за его содействия, а фактически - лоббирования этой компании, легальным перевозкам придется уйти в тень", - сказал Круликовский.

В свою очередь, Андрей Антонюк, ссылаясь на имеющиеся у него данные Государственной фискальной службы, сообщил, что за последние несколько лет налоговые поступления от предоставления услуг такси сократились почти в 1,5 раза - до 26 млн грн в 2015 году против 40 млн в 2013 году.

В ходе презентации он также напомнил, что во многих странах прошли протесты таксистов против запуска Uber, а правительства ряда стран вовсе запретили деятельность сервиса.

Кроме того, Антонюк добавил, что за предоставление официальной информации с подтверждающими документами о легальности работы сервиса Uber в Украине , таксисты готовы выплатить вознаграждение в 10 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Виталий Кличко заявил, что в ходе Всемирного экономического форума провел встречу с руководством компании Uber и готов содействовать запуску сервиса в Киеве в ближайшее время.

В конце 2015 года Министерство инфраструктуры Украины провело переговоры с представителями американской компании Uber Technologies Inc по запуску их сервиса в Украине.

Кроме того, в июле 2015 года на сайте компании появилась информация о поиске вакансии руководителя для представительства в Украине.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/63442