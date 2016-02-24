Киев. 24 февраля. УНИАН. В Украине учрежден Комитет этики правосудия.

Об этом исполнительный директор комитета Станислав Батрин заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил Батрин, Комитет этики правосудия изучать факты недостойного профессионального поведения участников судебных процессов: судей, адвокатов и прокуроров и направлять свои выводы в Высший совет юстиции, Высшую квалификационную комиссию судей, генеральному прокурору и в Национальную ассоциацию адвокатов.

Он отметил, что участники проекта "Открытый суд" в течение 2015 года осуществили видеофиксацию более 3 тыс. судебных процессов, благодаря чему был выявлен ряд фактов непрофессионального отношения со стороны судей, адвокатов и прокуроров к своим обязанностям во время судебных процессов.

"Были случаи, когда подозрение вручалась лицу непосредственно в зале суда, когда прокуроры, не подготовившись к делу, тем не менее, поддерживали государственное обвинение. Также было зафиксировано недостойное поведение адвокатов. По результатам такого поведения должна наступать ответственность. Возможно, это предупреждение, а, возможно, увольнение", - сказал Батрин.

Он отметил, что именно такие случаи будет рассматривать Комитет этики правосудия на своих ежемесячных публичных заседаниях, а каждый гражданин сможет обратиться к нему с жалобой на того или иного адвоката, прокурора или судью, что и станет основанием для рассмотрения.

В свою очередь председатель Комитета этики правосудия, правовед-международник, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко отметил: "Не секрет, что на судебных заседаниях и судьи, и адвокаты, и прокуроры часто ведут себя ненадлежащим образом. Компетенция комитета - создать такую атмосферу в зале, которая отвечала бы цивилизованным критериям, чтобы судьи и прокуроры не оскорбляли граждан, пришедших в суд за защитой своих прав".