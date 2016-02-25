Условия украинского тендера по внедрению услуги переноса номера скопированы с российского и под конкретного победителя – компания участник

Киев. 25 февраля. УНИАН. Условия украинского тендера по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP) скопированы с российского тендера и под конкретного победителя, которым стала компания «Диалинк», представляющая интересы другой компании – «Медиафон».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор сектора телеинформационных систем польской компании «Т4В» Петр Нашковски. Данная компания также принимала участие в тендере и подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины с целью оспорить результаты торгов.

«Украинские требования - это копия требований с российского тендера, которые создал «Медиафон», - сказал Нашковски.

По его словам, компания «Медиафон» внедрила услугу переноса номера на российском рынке и планирует использовать эту систему в Украине, несмотря на то, что украинские требования по защите личных данных отличаются от российских.

При этом он подчеркнул, что задекларированный «Медиафоном» срок выполнения и внедрения услуги MNP до 1 апреля не может быть выполним.

«Медиафон» задекларировал, что выполнит и внедрит систему на 90 дней раньше, то есть до 1 апреля 2016 года. Должен заметить, что внедрение системы - это не запуск самой системы, но и интеграция с операторами, и период пробной эксплуатации, поскольку Украина имеет очень специфические требования по защите личных данных», - сказал топ-менеджер «Т4В».

По его словам, все участники, предложения которых на тендере превышали 71 млн грн, сообщили о готовности внедрить MNP не раньше 1 июня 2016 года, что является наиболее реальным сроком.

«Возникает вопрос — это тендер на проектирование, создание и внедрение системы или тендерная пародия на закупку уже готового технического решения?», - добавил он, отметив, что «Т4В» успешно внедрила услугу в Польше.

Между тем Нашковски рассказал, что даже если «Медиафон» будет внедрять услугу переноса номера в Украине, то стабильность работы системы и качество услуги не будет предоставлено должным образом, поскольку для того, чтобы выиграть тендер, компания подавала недостоверные данные.

«Из-за этого победитель получил 4,5 балла, а участники, которые подавали правдивые данные, получили гораздо меньшие баллы», - считает представитель «Т4В».

При этом он привел пример, что предложение «Медиафона» не подразумевает под собой наличие дублирующего оборудования, которое значительно увеличит стабильность работы системы.

«Медиафон» предоставил показатель надежности системы на уровне 99,74%... Наш показатель составлял 99,99%. Для тех, кто разбирается в технологии, эта разница существенна», - подчеркнул Нашковски, сообщив, что надеется на должное рассмотрение жалобы компании в АМКУ 2 марта.

Вместе с тем, он сообщил, что в 2013 году «Т4В» планировала выйти на аналогичный тендер в России, однако из-за условий в пользу «Медиафона» компания не смогла принять в нем участие.

Как сообщал УНИАН, о начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) объявил в сентябре 2015 года.

25 января 2016 года УГЦР объявил компанию «Диалинк» победителем тендера по внедрению услуги MNP со стартовой ценой 71,8 млн грн.

В первом тендере приняли участие 4 компании: «Диалинк» с ценовым предложением 67 млн грн с НДС, «Т4В» - 62,3 млн грн, «Эс Ай центр» - 25,8 млн грн и «Технический центр интернет» - 17,7 млн грн. Однако УГЦР на заседании 5 ноября заявил, что ни один из участников не предоставил полного пакета документов, предусмотренного законом об осуществлении госзакупок, и объявил о повторном проведении конкурса.

В повторном тендере приняли участие 6 компаний: Huawei, предложившая цену с НДС 26,9 млн грн, Ericsson - 107,7 млн грн, «Диалинк» - 71,8 млн грн, «Эс Ай Центр» - 39,6 млн грн, «Т4В» - 82,3 млн и «Украинские специальные системы» - 89,3 млн грн.

Справка УНИАН. Группа «T4B» создана в 2003 году и включает в себя ряд компаний, которые имеют польский капитал.

Группа реализует проекты в области энергетики, телекомуникаций, внутридомовых автоматических систем и прочее.

Компания «Т4В» стала третьей компанией, которая решила обжаловать результаты торгов в АМКУ. Ранее в комитет уже обратились украинские IT-компании «Технический центр интернет» (ТЦИ) и «Эс Ай Центр».