ОПОРА называет главными рисками выборов в Кривом Роге применение админресурса и материальную мотивацию избирателей

Киев. 25 февраля. УНИАН. Главными рисками внеочередных выборов в Кривом Роге является применение административного ресурса и материальная мотивация избирателей.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.

«Если говорить о ключевых рисках, то мы видим возможности злоупотребления административным ресурсом, а также со стороны отдельных должностных лиц местной власти – это определенные риски применения на местных выборах в Кривом Роге технологии материальной мотивации избирателей... Эти злоупотребления частично были присущи и другим органам местного самоуправления. К сожалению, эта негативная тенденция уже проявляется и на выборах Криворожского городского головы, когда городской совет, де-факто, непосредственно перед процессом, инициировал широкомасштабную программу предоставления денежной помощи гражданам... Также сохраняется сценарий обострения политических конфликтов в городе и заинтересованности отдельной части субъектов местной политики в делегитимизации избирательного процесса», - подчеркнул он.

Клюжев отметил, что сохраняется фактор участия местной власти в избирательном процессе.

«Если говорить об админресурсе и возможности его применения на выборах городского головы Кривого Рога, то мы должны понимать специфику этой избирательной кампании. С одной стороны – проходят внеочередные выборы городского головы, а с другой – полномочия городского головы, который сейчас их выполняет, законодательством не прекращены. Поэтому, собственно, сохраняется фактор участия местной власти в избирательном процессе», - добавил аналитик.

Клюжев также отметил, что ОПОРА призывает действующего городского голову Юрия Вилкула, который зарегистрирован кандидатом на эту же должность на внеочередных выборах, уйти в неоплачиваемый отпуск на период выборов.

«К сожалению, закон не обязывает городских голов, которые баллотируются повторно на выборах, идти в неоплачиваемый отпуск, но должно быть не только уважение к закону, но и понимание конфликта интересов. То есть избиратель, так или иначе будет отождествлять деятельность органа местного самоуправления с преимуществами того кандидата, который сейчас находится у власти», - отметил он.

В то же время, координатор общественного наблюдения за внеочередными выборами городского головы Кривого Рога Андрей Токарский сообщил, что сейчас во всех семи районах города наблюдатели отмечают, что места для агитации оборудованы органами местного самоуправления на должном уровне. Также, по его словам, наблюдатели констатируют надлежащий уровень работы отделов государственного реестра избирателей, правоохранительных органов и городской избирательной комиссии.

Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского главы, состоявшегося 15 ноября 2015 г., объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. По информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 тыс. голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88,457 тыс. голосов (48,83%).

Кандидат от "Самопомочи" заявил о фальсификациях и обжаловал объявленные результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

23 декабря Верховная Рада приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы. 30 января президент Петр Порошенко подписал этот закон.