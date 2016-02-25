Депутат Унгурян стал победителем в ежегодной номинации "Человек года в украинском христианстве-2015"

Киев. 25 февраля. УНИАН. Народный депутат Украины от «Народного фронта», председатель межфракционного депутатского объединения «За духовность, моральность и здоровье Украины» Павел Унгурян стал победителем в ежегодной номинации «Человек года в украинском христианстве-2015».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ВОО «Союз христианских писателей Украины» Константин Шаповалов, подводя итоги конкурса.

Он напомнил, что участие в конкурсе может принимать гражданин Украины, который проживает в Украине или за ее пределами, и исповедует общую христианскую веру. Это должен быть человек, который сделал значительный вклад в утверждение христианских ценностей в жизни, культуре, сознании народа Украины за последний год.

«Один из критериев - вклад человека в распространение и пропаганду святости в обществе Украины», - сказал Шаповалов.

В голосовании принимают участие исключительно главы христианских конфессий и объединений Украины, а также христианские издательства.

Шаповалов объявил, что в этом году победу одержал Унгурян. Он вручил депутату приз, а также подарил собственную картину.

В этом году, отметил Шаповалов, было всего восемь кандидатов на победу в номинации, но конкуренция была высокой.

В свою очередь, Унгруян поблагодарил за награду и выразил надежду, что парламентарии, в частности, из межфракционного депутатского объединения, председателем которого он является, смогут во время проведения глубинных реформ все же достаточно внимания уделять и вопросам духовности и веры, а также нравственного и физического здоровья нации.

Кроме того, Унгуряна за многолетнюю успешную работу на христианской ниве, активную гражданскую позицию, создание в парламенте межфракционного депутатского объединения «За духовность, моральность и здоровье Украины», отстаивание христианских ценностей на законодательном уровне в парламенте наградили Орденом Иоанна Златоуста от Украинского Евангелического Альянса.

*** Номинация «Человек года в украинском христианстве» проводится ежегодно с 2007 года, она инициирована председателем ВОО «Союз христианских писателей Украины» Константином Шаповаловым. Целью конкурса является определение и отличие каждый год человека, который сделал самый большой вклад в распространение христианских, моральных, библейских ценностей в нашем государстве и обществе. В свое время победителями номинации стали архимандрит, настоятель Свято-Вознесенского монастыря УПЦ МП в Черновицкой области Михаил Жар (отец Лонгин) (2009), президент Международной благотворительной фонда «Отчий Дом», президент Альянса «Украина без сирот» Роман Корнийко (2011), Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (2012), Блаженнейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет (2013), академик, ректор ХГЭУ, основатель и первый Председатель Украинского Евангелического Альянса Ростислав Крыжановский (2014).