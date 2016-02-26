Джамала заявляет, что в песне "1944", с которой она будет выступать на конкурсе "Евровидение" 2016, нет политического подтекста

Киев. 26 февраля. УНИАН. Украинская певица Джамала заявляет, что в ее песне «1944», с которой она будет выступать на конкурсе «Евровидение» 2016, нет политического подтекста.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«В моей песне «1944» нет никакой политики, а те, кто хочет привнести что-то свое, подумать, перевести... я не могу нести ответственность за это»,- сказала она.

По словам певицы, организационный комитет «Евровидения» не имеет ни одного вопроса к тексту песни.

В то же время Джамала не исключила, что может несколько изменить текст. «У меня, как у творческого человека, есть вопрос к моему тексту, может я что-то изменю, улучшу текст, но не потому, что между строками текста что-то протекает, ничего там не найдете»,- добавила певица.

Отвечая на вопрос относительно постановки выступления, Джамала сказала, что не может «открыть секретов». «Это будет супер. Мы будем делать встречу с ведущими режиссерами, постановщиками, дизайнерами, гримерами и будем решать все, что касается выступления»,- сказала певица.

Она также отметила, что не рассматривала возможности выполнять другую песню. «Я и решила пойти на этот отбор потому, что у меня была эта песня»,- добавила Джамала.

Она также отметила, что не намерена менять музыкальную часть.

Пиар-директор Джамалы Денис Козловский в свою очередь отметил, что из-за чрезмерного внимания к песне «1944» «главная часть пиар-кампании уже состоялась». «У нас так произошло, что без нашего участия все ведущие СМИ Германии и Великобритании и многих других европейских стран уже отписались на эту тему и продолжают направлять запросы на интервью»,- сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что Россия может отказаться от участия в «Евровидении» из-за песни Джамалы и даже не транслировать этот конкурс, певица отметила, что не слышала о таком. «Это удивительно, а почему отказываться и не транслировать... Хочется спросить, а что так задевает в этой песне»,- сказала она.

Певица также отметила, что чувствует поддержку из России. «Я поддержку от наших соседей чувствую очень теплую»,- сказала она.

Джамала также отметила, что в создании платья на конкурс ей будет нужна помощь украинских дизайнеров. « Я хочу собрать лучших, чтобы они мне посоветовали, чтобы мы нарисовали 100 эскизов, если будет нужно, и выбрали один, который будет гармоничным со мной, с песней, со сценой. Надо найти что-то уникальное», - добавила она.

Как сообщалось, 22 февраля заместитель председателя комитета по информационной политике Госдумы РФ Вадим Деньгин призвал руководство Евровидения не допустить песню «1944», которой якобы хотели « поразить Россию».

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/63501