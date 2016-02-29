Фонд "Ашан для молодежи" объявил конкурс лучших проектов для организаций, занимающихся детьми с ограниченными возможностями

Киев. 29 февраля. УНИАН. Фонд «Ашан для молодежи» в рамках проекта «Вместе для молодежи» объявил конкурс на лучшие проекты, предназначенные для организаций, работающих в направлениях обучения, социальной интеграции и здоровья украинских детей и молодежи с ограниченными возможностями, на общую сумму 60 тыс. евро.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила представитель Фонда "Ашан для молодежи в Украине" Дарья Кирьятская.

«Стартовал поиск новых проектов. В этом году мы хотим расширить наше сотрудничество с различными организациями до 11 – в каждом магазине по одному проекту», - сказала Кирьятская.

Она также отметила, что в этом году на развитие социальных проектов фонд предоставляет общий грант в размере более чем 60 тыс. евро. Таким образом, каждый отдельный проект может получить финансирование в размере приблизительно 3,5 тыс. евро или 100 тыс. грн.

По словам представителя фонда, все проекты, которые поступают на рассмотрение, должны соответствовать нескольким направлениям, среди которых: помощь в обучении, защита окружающей среды, здоровье, а также социальная интеграция. Все проекты, которые пройдут процедуру отбора, будут участвовать в национальном конкурсе, где будут отобраны три лучших.

Кирьятская отметила, что победители национального конкурса получат не только одноразовый грант, но и будут получать дополнительное финансирование в последующие годы. Так, проект, который займет третье место, получит дополнительное финансирование в 2017 году, 2-е место - следующие 2 года и проект победитель - последующие 3 года.

Как сообщал УНИАН, компания «Ашан» создана в 1961 году Жераром Мюлье в Рубе (Франция). В Украине компания работает с 2008 года и включает 10 гипермаркетов: 6 в Киеве, по одному - в Кривом Роге, Запорожье, Львове и Фонтанке Одесской области.