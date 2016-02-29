Переформатирование правительства неизбежно, также возможно объявление досрочных парламентских выборов - эксперты

Киев. 29 февраля. УНИАН. Ротации в нынешнем правительстве неизбежны, но и вероятность досрочных парламентских выборов не стоит отбрасывать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала и эксперт Алексей Голобуцкий.

В своем анализе они опирались на индекс моделируемой политической активности.

Среди событий, которые определяют активность основных политических игроков в марте, по словам экспертов, будут следующие: переформатирование парламентского большинства и Кабинета министров, возможно объявление досрочных парламентских выборов и назначение нового генерального прокурора.

Что касается Верховной Рады, то, по прогнозам аналитиков, основное внимание перейдет на две депутатские группы, которые сформированы под мажоритарщиков, “Видродження” и “Воля народа”.

Также Бала и Голобуцкий обратили внимание на существенный кадровый резерв внефракционных депутатов. Они напомнили, что его численность составляет 52 депутата, а это большее количество, чем во фракции “Батькивщины” и “Самопомочи” вместе взятых.

Относительно Кабмина, то, по мнению экспертов агентства, ротации в нем неизбежны. Вместе с тем они спрогнозировали, что попытки устранения Арсения Яценюка с должности премьер-министра будут продолжаться, а потому называются фамилии потенциальных преемников.

Кроме того, Бала и Голобуцкий отметили, что исключать вероятность объявления досрочных парламентских выборов не стоит. Ведь первоначального большинства уже нет, а при существующем раскладе политических сил в парламенте новое может и не образоваться.

Кроме того, они назвали трех весомых политических игроков, весьма заинтересованных в досрочных выборах: Юлию Тимошенко в союзе с Валентином Наливайченко, Андрея Садового и Михеила Саакашвили.

По их мнению, именно Тимошенко будет расшатывать парламент и инициировать перевыборы. А потому именно ее будут воспринимать как лидера оппозиции и будут делать ставку как на потенциального лидера избирательной гонки.

Согласно выводам экспертов агентства, несмотря на значительное уменьшение полномочий генерального прокурора Украины в пользу новосозданных структур, в том числе Национального антикоррупционного бюро, активность вокруг нового назначения скорее будет отражать общие политические процессы и борьбу за влияние, чем конкретно борьбу за должность.