Эксперты предлагают реформировать систему социального диалога, приняв соответствующую стратегию

Киев. 29 февраля. УНИАН. Эксперты общественных организаций и ученые разработали проект «Стратегии развития социального диалога в Украине» для сохранения баланса социально-экономических интересов государства, работодателей и профсоюзов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор проекта Секретариата Форума гражданского общества Восточного партнерства «Вместе сильнее – новый социальный диалог в странах Восточного партнерства» Ростислав Дзундза.

«По итогам нашего проекта мы можем утверждать, что фактически в Украине институции социального диалога существуют, есть достаточно хорошая законодательная база. Но эти институции недостаточно формализированы, и их границы размыты», - сказал Дзундза.

Дзундза отметил, что проект исследования состояния социального диалога проводился на протяжении 6 месяцев не только в Украине, но также в Молдавии и Грузии, которые тоже подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

По словам представителя Национальной академии государственного управления при президенте Украины Андрея Мишина, также присутствовавшего на пресс-конференции, в Украине необходимо усовершенствовать законодательную базу, модернизировать систему коллективных переговоров и урегулирования трудовых споров и усилить потенциал участников социального диалога.

Как отметил Мишин, это необходимо потому, что если во время принятия важных государственных решений, например, бюджета страны, власти учитывают замечания профсоюзов и работодателей, то во время последующего внесения правок все решают правительство и парламент.

Мишин также отметил, что Верховная Рада не является достаточно репрезентативным органом, поскольку представляет в основном интересы олигархов – крупных работодателей. «Такая система неэффективна, поскольку получается, что нам нужен социальный диалог только для того, чтобы олигархи могли ходить в Кабинет министров и к президенту», - сказал Мишин.

Для реформирования системы социального диалога и приведения ее к европейскому виду, когда государство, работодатели и профсоюзы эффективно взаимодействуют между собой, в рамках проекта «Вместе сильнее – новый социальный диалог в странах Восточного партнерства» был разработан проект соответствующей стратегии. Данный проект был направлен в Администрацию президента, Национальный совет реформ, профсоюзы и союзы работодателей. Авторы проекта сообщили, что он получил много откликов от представителей работодателей и профсоюзов во время обсуждения. Они также призывают президента утвердить проект стратегии своим указом и начать разработку полноценного плана действий по реформированию социального диалога в Украине.

Справка УНИАН. Восточное партнерство является политической инициативой, начало которой было положено на Пражском саммите в мае 2009 года, и которая направлена на сближение 6 восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины - с ЕС. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижение стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.