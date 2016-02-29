Киев. 29 февраля. УНИАН. В Киеве презентовали книгу “Катехизм Українця ХХІ століття”.

Как сообщили на пресс-конференции в УНИАН по этому случаю авторы и научные консультанты издания, книга вышла в издательстве “Богуславкнига”.

В соответствии с современными условиями, авторы Катехизиса предлагают определить общие для всех украинцев понятия, ценности и взгляды - независимо от профессии, общественного статуса, времени и места рождения, проживания и даже этнического происхождения человека, который, по выражению Богдана Заклинских, “причисляет себя к украинцам”.

Книга написана в диалогической форме (вопрос - ответ), с помощью которых авторы начинают разговор с каждым читателем об основных ценностях украинца ХХІ века.

Отмечалось, что идея написать “Катехизм Українця ХХІ століття ” возникла после переиздания в 2015 году произведения украинского патриота Богдана Заклинских, вышедший в 1915 году под названием "Что нужно знать каждому Украинцу?".

Книга "Катехизис Украинца ХХІ века» состоит из 13 разделов-тем для обсуждения (Земля-Украина, Народ, Язык, Вера, Воля, Семья, Труд, Собственность, История, Культура, Государство, На чужбине, Наша цель) и Заповеди для Украинцев по-Божьему.

“Самая большая ошибка человека, трагедия его в том, что Адам, имея все в раю, послушал сатану-змея и отвернулся от Бога. Так же наши внешние и внутренние враги жаждут, чтобы мы смирились с бедственным положением Украины, опустили руки, уехали навсегда за границу, отреклись от Матери, умерли в забвении, отвернувшись от Украины...”, - отметил один из авторов книги “Катехизм Українця ХХІ століття” Владимир Романенко.