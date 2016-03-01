Легендарный итальянский певец Робертино Лорети 24 апреля на концерте в Киеве исполнит несколько песен вместе с финалистом проекта "Маленькие гиганты" Подоляном

Киев. 1 марта. УНИАН. Легендарный итальянский певец Робертино Лорети 24 апреля выступит в Киеве с концертом, во время которого несколько песен исполнит вместе с финалистом проекта телеканала «1+1» «Маленькие гиганты» Александром Подоляном.

Об этом сам Лорети, который сейчас находится в Киеве, сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Лорети напомнил, что обрел популярность в 14 лет: его случайно заметил датский продюсер, когда он в кафе исполнял песню O Sole mio. Певец отметил, что уже много лет гастролирует по миру с концертами, но никогда не забывает о том, что когда-то ему дали шанс.

Лорети считает, что теперь он должен помогать молодым и талантливым исполнителям, поэтому вместе со своими сторонниками организовал целое социальное движение - «Робертино Лорети. Возвращение навсегда». В рамках этой программы Лорети бесплатно проводит мастер-классы для юных талантов, а самые лучшие и перспективные получают возможность спеть вместе с «золотым голосом» Италии в дуэте во время концертов.

Как сообщил Лорети, он увидел выступления Подоляна в YouTube, и голос мальчика ему очень понравился. Планируется, что этот победитель украинского талант-шоу будет открывать концерт Лорети в Киеве и получит возможность исполнить с итальянским маэстро в дуэте три песни.

В пресс-конференции также принял участие и Подолян. Лорети уже во время этой встречи начал давать первые советы молодому украинскому исполнителю, которые касались как подачи голоса, так и правильного итальянского произношения. Он напомнил, что у мальчиков в определенном возрасте происходит мутация голоса, и поэтому очень важно вовремя получить правильные рекомендации, чтобы не потерять голос и иметь возможность петь и в дальнейшем.

В свою очередь, Подолян отметил, что гордится возможностью учиться и выступать вместе с легендарным маэстро.

Как известно, Подолян - финалист проекта телеканала «1+1» «Маленькие гиганты», восхитивший слушателей и жюри конкурса оперным исполнением известного хита группы «Скрябин» - «Танец пингвина» и получивший звание «Лучший вокалист».

24 апреля концерт Лорети состоится в большом зале Оперной студии Национальной музыкальной академии Украины.