Молочники призывают правительство проводить интервенции на рынке молокопродуктов – Всеукраинский аграрный совет

Киев. 1 марта. УНИАН. Производители и переработчики молока призывают правительство проводить интервенции на рынке молока, чтобы вывести с рынка избыток молочной продукции, стимулировать производство и не допустить усугубления финансовых проблем участников рынка, заявил на пресс-конференции в УНИАН глава Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Андрей Дыкун.

«Цена вопроса - спасти всю молочную отрасль Украины, иметь качественные продукты, выходить на внешние рынки - около 1,5 млрд грн, которые и так есть в Аграрном фонде. Только наши государственные предприятия почему-то макаронами начинают торговать, еще какие-то вещи интересные делать вместо того, чтобы заниматься полноценными интервенциями», - сказал он.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции экономист Департамента технического сотрудничества Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, на рынке Украины профицит молока составляет до 1 млн тонн.

«У нас сегодня реально над рынком висит где-то до 1 млн тонн молока, 700-800 тыс. тонн, по разным оценкам, которое необходимо снять с рынка», - сказал Ярмак.

Кроме того, он сообщил, что доходы молочных предприятий в прошлом году снизились по сравнению с 2014 годом на 31%, а по сравнению с 2013 – на 36%. Чтобы снижение доходов не произошло в 2016 году, молочникам необходимо повысить эффективность производства на 5-7%.

Экономист отметил, что еще одним выходом из сложившейся ситуации с профицитом молока является поиск новых рынков сбыта. В случае, если попытки выйти на внешние рынки не увенчаются успехом, Украина через три года может превратиться в нетто-импортера молочной продукции.

«В зависимости от того, насколько успешно наш молочный бизнес будет заниматься поиском новых каналов сбыта продукции, вполне может случиться так, что приблизительно через три года мы будем импортировать больше молочных продуктов, нежели экспортировать в молочном эквиваленте», - подчеркнул Ярмак.

Председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, который также принимал участие в пресс-конференции, отметил, что профицит молока – это сезонное явление, которое ожидается с мая по август, и согласился, что государственные интервенции помогут поддержать производителей.

«Я ожидаю, что в этом году государство сделает такой шаг навстречу перерабатывающей промышленности и молочному скотоводству», - сказал Чагаровский.

Он также сообщил, что в 2015 году цены на молокосырье в гривневом эквиваленте выросли на 25% по сравнению с 2014 годом, оптово-отпускные цены переработчиков поднялись на 21-25%, а розничные сети повысили цены на 31-35%. Несмотря на это, как отметил Дыкун, рост цен не покрыл затрат производства - предприятия продавали молоко по 6-6,5 грн/л при себестоимости 7-7,5 грн/л.

По словам заместителя председателя ВАС Михаила Соколова, в текущем и будущем году молочные предприятия будут вынуждены продолжить повышать цены в связи с неблагоприятными налоговыми новшествами, которые предусматривают урезание льготы по налогу на добавленную стоимость (молочники перечисляют в бюджет 20% начисленного налога, тогда как ранее 100% оставляли на развитие производства). Кроме того, ожидается полная отмена льготы в 2017 году. В связи с этим аграрии предлагают снизить НДС на животноводческую продукцию, чтобы не допустить значительного повышения цен для потребителей и падения спроса.

«Если нам удастся либо сохранить спецрежим, либо снизить ставку НДС, мы действительно сможем тогда предупредить развитие такого негативного сценария», - сказал Соколов.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина существенно сократила производство молочной продукции. В частности, производство молока снизилось на 11%, до 966 тыс. тонн, сливочного масла – также на 11%, до 101 тыс. тонн, спредов и жировых смесей – на 31%, до 36,2 тыс. тонн, свежего неферментированного сыра – на 9%, до 67,2 тыс. тонн, жирных сыров – на 5%, до 123 тыс. тонн, йогуртов – на 9%, до 426 тыс. тонн, а молокосодержащих продуктов – на 10%, до 155 тыс. тонн.