8 марта в Киеве грандиозный праздничный концерт "С ЛЮБОВЬЮ ИЗ ГРУЗИИ". 7 марта- пресс-конференция "звездных" участников концерта.

Весна в Грузии наступает раньше, чем у нас. Но компания «Квартал-Концерт» совершит настоящее чудо: 8 марта, в Международный Женский День, Грузия привезёт к нам весну. На главной сцене страны состоится грандиозный концерт «С любовью из Грузии», в котором выступят лучшие артисты этой прекрасной страны! Это будет драгоценный подарок: мы получим возможность ещё раз услышать самые лирические и душевные песни в исполнении любимых артистов, чей талант давно вышел за рамки одной лишь Грузии и завоевал весь мир!

Самые именитые и яркие звёзды: Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Эка Мамаладзе, Лиза Багратиони, легендарный ансамбль песни и танца “РУСТАВИ” - вся плеяда великих грузинских артистов, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю мировой культуры, соберуться для вас на одной сцене!

Вахтанг Кикабидзе. Поклонники таланта величайшего артиста ждут этой встречи с неизменным нетерпением! Маэстро принимает за честь выступать в свои 77 лет для украинского зрителя и признается в любви к Украине. Каждый концерт артиста – это энергия, личностные переживания и душевность!

Нани Брегвадзе – народная, заслуженная артистка Грузии, чьи песни покорили весь мир! Обладательница великолепного голоса и неподражаемой манеры исполнения Нани Брегвадзе признанана и почетаема во всем мире! Оправдывая титул «королевы романса», Нани Брегвадзе на сцене действительно выглядит по-королевски. С каждым годом и новым концертом всё сложнее вместить всех любителей таланта артистки в одном зале. Каждая её песня – это Голос Сердца, наполненный любовью и совершенством.

Эка Мамаладзе, дочь Нани Брегвадзе, популярная певица в Грузии. Когда две эпохи встречаются на сцене, грация, опыт и нежность играют свою собственную мелодию, унося зрителя в чарующую страну музыки и чувств.

Лиза Багратиони – любимица грузинской публики, наследница старинного рода, племянница Вахтанга Кикабидзе. Она всего лишь раз выступала в Украине, но уже успела влюбить в себя теплую и открытую украинскую публику. Лиза Багратиони редко даёт концерты, а поклонники и ценители её творчества съезжаются издалека, чтобы послушать дивный голос. Слушателей ожидает чарующий вокал, авторские хиты, новое звучание украинских песен.

Ансамбль «Рустави», история которого началась ещё в 1968 году, достиг феноменального мастерства. 60 танцоров, хор из 12 певцов и собственный оркестр, который использует только национальные народные музыкальные инструменты. За почти полвека существования «Рустави» дал более

4000 концертов в 70 странах мира в лучших концертных залах планеты, восхищая публику и срывая овации во всех странах от Европы до Азии. Репертуар ансамбля не менее уникален: в нём собрана и сохранена вся народная музыкальная сокровищница Грузии.

Отличные костюмы, блестящее исполнение, бесподобная хореография достойны самого взыскательного зрителя! Стиль исполнения «Рустави» синтезирует мощный, аутентический звук, характерный для традиционных народных хоров. Он подчеркивает самобытность, неподдельную искренность и душевность истинного Голоса Грузии.

Дополнительная информация: http://http://kvartal-concert.com/afisha/s-lyubovyu-iz-gruzii-8-3-2016

Накануне концетра, 7 марта, в 15:00 состоится пресс-конференция с участием Нани Брегвадзе, певицы Эки Мамаладзе, певицы Лизы Багратиони.

Адрес: арт-отель "Баккара" (Венецианский остров, 1, м. Гидропарк, конференц-зал)

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