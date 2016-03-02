Sport Life станет новым оператором фитнес-клуба "Времена года" в Соломенском районе Киева

Киев. 2 марта. УНИАН. Крупнейший в Украине фитнес-оператор Sport Life станет новым оператором фитнес-клуба в жилом комплексе «Времена года», расположенном на пересечении улиц Кудряшова и Механизаторов в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН Игорь Коваленко, владелец недвижимости на ул. Кудряшова 16, где находится фитнес-клуб.

«Мы сегодня подписали контракт с компанией Sort Life, которая будет оператором в нашем фитнес-клубе «Времена года», - сказал он.

При этом Коваленко отметил, что Sport Life не первый фитнес-оператор, решивший вести свой бизнес в этом помещении, но попытки двух предыдущих операторов организовать успешный бизнес не увенчались успехом. После горького опыта с недобросовестными арендаторами владельцы недвижимости решили действовать самостоятельно и открыли фитнес-клуб «Времена года».

«Но это оказалось сложнее, чем мы предполагали, так как без операционного опыта оказывать услуги высокого качества невозможно… Именно поэтому мы приняли решение передать управление фитнес-клубом группе компаний Sport Life. Их опыт на рынке показывает, что это сеть, которой можно доверять», - акцентировал Коваленко.

По словам директора по маркетингу сети фитнес-клубов Sport Life Александры Писанко, которая также присутствовала на пресс-конференции, все действующие клиенты клуба «Времена года» будут переоформлены с полным сохранением всех условий и возможностей, предусмотренных их абонементами. «Сервисный отдел начнет работу 7 марта, и все клиенты смогут получить карты Sport Life», - сказала она.

Пресс-секретарь группы компаний Sport Life Юлия Павленко в ходе пресс-конференции сообщила, что 4 марта фитнес-клуб «Времена года» закроется на две недели. За это время в клубе будет проведен косметический ремонт, обновлены тренажеры, а также модернизирована система очистки бассейнов. «Также за это время мы проведем подбор персонала из наших кадровых резервов, который будет готов проводить более 350 видов фитнес-программ, в том числе для детей»,- добавила Павленко.

Справка УНИАН. По состоянию на 2 марта 2016 года в Украине работает 41 фитнесс-клуб сети Sport Life.