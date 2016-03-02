"Депутатский контроль" призывает власть разобраться в ситуации по поводу строительства нового корпуса "Охматдета"

Киев. 2 марта. УНИАН. Члены межфракционного депутатского объединения «Депутатский контроль» обращаются к руководству Украины с просьбой разобраться в ситуации по поводу строительства нового корпуса национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Об этом сказал председатель секретариата МДО «Депутатский контроль» Вадим Руденко на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Попытка рейдерского захвата нового корпуса «Охматдет».

«Мы сегодня здесь для того, чтобы привлечь внимание общественности к данному вопросу, чтобы обратиться к правительству, министру здравоохранения и призвать к немедленным действиям», - подчеркнул депутат.

По его словам, на сегодняшний день «мы видим определенные коррупционные группы, которые пытаются взять под контроль строительство данного объекта и финансовые потоки на это строительство, а это сотни миллионов гривен».

Народный депутат Украины, член МДО «Депутатский контроль» Максим Поляков отметил, что строительство затягивается из-за вероятного отмывания средств генеральным подрядчиком строительства нового корпуса «Охматдет» - ООО «Альтис - Констракшн».

По его словам, с 1 января 2016 года эта компания уже не имеет отношения к строительству нового корпуса больницы.

«Но по странному стечению обстоятельств вице-премьер-министр Геннадий Зубко проводил совещание 12 февраля, на котором дал поручение забрать все документы у государственного предприятия, которое подчиняется министерству здравоохранения - «Укрмедпроектбуд», и передать их частной компании, что невозможно, поскольку сама проектная документация оценивается не в один миллион гривен», - сказал Поляков.

«Я написал запрос лично Зубко с предоставлением копии стенограммы о том, на каком основании и кто имеет право передать всю документацию государственного предприятия в частные руки компании «Альтис», - добавил депутат.

Он отметил, что «Депутатский контроль» обратился к премьер-министру с инициативой начать служебное расследование, провести заседание правительства и заслушать соответствующих лиц Минздрава, руководителей правоохранительных органов и директора предприятия-заказчика в присутствии членов объединения для основательного и полноценного рассмотрения ситуации.

Народный депутат, член МДО «Депутатский контроль» Елена Масорина отметила, что государство вложило огромные средства в строительство данного объекта.

«Мы как «Депутатский контроль» неоднократно обращались в правоохранительные органы с целью узнать, у кого конкретно из чиновников есть интерес в недострое или в приватизации этого объекта», - сказала она.

Масорина призвала общественность консолидировать свои усилия, чтобы предоставить детям достойные условия для лечения.

«Мы планируем организовать межведомственную комиссию под председательством премьер-министра Украины, чтобы «Охматдет» оставался в собственности государства, и мы смогли его достроить под наблюдением профессионалов»,- сказала она.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября заказчик строительства нового корпуса «Охматдета» - государственное предприятие «Укрмедпроектбуд» - и победитель открытого конкурса по определению генерального подрядчика - ООО «Альтис-Констракшн» - подписали договор о достройке нового корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».