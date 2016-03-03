Киевляне наиболее критичны к действиям местной власти, а во Львове растут протестные настроения - опрос

Киев. 3 марта. УНИАН. Киевляне наиболее критичны к действиям местной власти, а во Львове растет количество протестных настроений.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил учредитель исследовательской компании «Актив групп» Андрей Еременко, ссылаясь на результаты проведенного социологического опроса.

В частности, по его словам, опросы во Львове, Киеве и Харькове показали, что уровень недовольства жизнью и деятельностью власти в столице составляет 52%, во Львове – 20,6%, в Харькове – 15%.

«Протестный потенциал в Киеве - 38%, во Львове - 54,5%, в Харькове - 39,3%. Причин таких настроений есть несколько. Во-первых – это социально-экономический блок, во вторых – огромное разочарование. Стабильное несоответствие завышенным ожиданиям», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний отметил, что динамика протестных настроений в городах растет.

«Это происходит из-за того, что слишком высокими были ожидания. Было много обещаний, что завтра наступит рай, но пути к этому раю никак не очерчены и конкретных шагов к этому раю, которые были бы заметны, нет, и люди это чувствуют. Центральная и городские власти начали применять очень жесткие методы манипуляции... Они почему-то уверены, что применение этих технологий работает в долгосрочном периоде. В результате мы выходим на то, что рано или поздно манипуляции уже не сработают. Уровень доверия падает настолько, что каждый шаг, даже положительный, будет расцениваться людьми как негативный», - добавил эксперт.

Опрос проводился в феврале в Киеве, Львове и Харькове. Методом индивидуального интервью было опрошено 2,5 тыс. человек в каждом городе в возрасте старше 18 лет. Погрешность 2,6%.