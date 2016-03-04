Абромавичус стал лидером репутационного рейтинга политиков в феврале – эксперт-опрос

Киев. 4 марта. УНИАН. Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус стал лидером репутационного рейтинга политиков в феврале, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заняли соответственно 2-е и 3-е места.

Такие данные нового экспертного опроса «Украинский репутационный рейтинг» директор Центра стратегических коммуникаций Валентин Войтков обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в опросе принимали участие политические эксперты, общественные активисты и журналисты.

В результате по итогам опроса Абромавичус набрал 7,2 балла из 10 возможных, Турчинов - 6,4, Саакашвили - 6,3 баллов. Следом за ними идут мэр Львова Андрей Садовый и министр финансов Наталья Яресько с 6 и 5,4 балла, соответственно.

Самые худшие показатели у премьер-министра Арсения Яценюка - 1,9 баллов, первого заместителя председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко - 2 балла, лидера фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко и мэра Киева Виталия Кличко, которые набрали по 3,8 балла каждый.

В то же время среди органов государственной власти репутационными лидерами являются Национальное антикоррупционное бюро (5,4 балла), СБУ (4,8), МВД-Национальная полиция и Министерство обороны - по 4,2 балла.

В то же время в течение февраля Генеральная прокуратура ухудшила свою репутацию до 1,75 баллов, Кабинет министров - 2,5, Верховная Рада Украины - 2,6 балла.

Комментируя данные исследования, Войткив сказал: "Первое исследование (относительно поддержки политиков) продемонстрировало, что в выигрыше остаются те, кто ведет публичную дискуссию в противовес кулуарной игре".