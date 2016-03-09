Выступающие против незаконных застроек активисты заявляют о непричастности к нападениям на строительные площадки Киева

Киев. 4 марта. УНИАН. Выступающие против незаконной застройки общественные активисты заявляют о своей непричастности к нападениям на строительные площадки Киева. Такое заявление представители общественности сделали в ходе пресс-конференции УНИАН.

Как заявила в ходе пресс-конференции общественная активистка против незаконных застроек, глава общественной организации «Барвы Життя» Лидия Гончаренко, строительные компании целенаправленно организовывали нападения на свои же строительные площадки «титушек», которые ломали заборы, нападали на строителей и повреждали дорогостоящую спецтехнику, чтобы дискредитировать местных жителей и продолжить строительство, не имея для этого всех необходимых документов.

«Столичные застройщики создали так называемую «Продакшн студию». Автобусами возят «титушек», высаживают их возле той или иной стройки и перед своими камерами разыгрывают сценку, как будто местные жители заказывают у них какие-то услуги. А после «титушки» начинают бросать на территорию стройки камни, коктейли Молотова и другие предметы», - говорит Гончаренко.

«Мы не имеем к этим провокациям никакого отношения, не имеем отношения и к тем людям, которые выходили вместе с застройщиками на акции протеста под Киевскую администрацию, которые от имени жителей говорили на встрече с представителями КГГА о незаконных стройках», - заявила Гончаренко.

Проживающий в доме по соседству со стройкой по адресу Святошинский проулок, 2а активист Алексей Дмитриев, также присутствующий на пресс-конференции, отметил, что все действия, связанные с защитой своего двора, активисты проводили исключительно своими силами без применения силовых методов. «У нас нет проплаченных активистов и наемных людей, которые шантажируют застройщиков», - уверяет Дмитриев.

По его словам, даже репортажи в СМИ, в которых освещалась ситуация вокруг стройки по данному адресу, на самом деле не имеют ничего общего с реальной ситуацией. «В СМИ были репортажи, в которых рассказывалось о переулке Святошинском 2а, но эти репортажи подкрепляются фотографиями с абсолютно других строек и на них находятся не наши люди», - рассказал Дмитриев.

Он также рассказал, что жители соседних домов опасаются, что постройка нового дома на данной территории приведет к социальной катастрофе. «У нас достаточно узкие проезды, которые невозможно ни реконструировать, ни расширить. Некуда девать автомобили. В результате окажемся заперты и мы, и несчастные люди, которые купят квартиры в новом доме», - рассказал Дмитриев.

Владелец исторического здания в Шевченковском районе Киева по ул. Коперника, 7 Юрий Руголь в ходе пресс-конференции рассказал, что рядом с его домом, где жил его прадед-казак, сейчас незаконно возводится 26-этажное здание, из-за чего исторический объект начал рушиться. «У нас уже появились трещины в стенах и порвало тепловые сети. Пять дней дом был без тепла», - рассказал он.

Он также отметил, что любые попытки мирного протеста против этого строительства моментально находят ответную реакцию в виде силового противостояния.

По словам Гончаренко, активисты не раз обращались в Киевскую городскую государственную администрацию с просьбами остановить незаконные действия столичных застройщиков, в результате которых разрушаются исторические здания и нарушается исторический облик города. Однако реакции от столичных властей так и не последовало.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА в 2015 году в Киеве было остановлено порядка 50 незаконных строек. Среди них ЖК «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Восточные ворота» и «Мозаика», которые осуществлялись без разрешительных документов. На самостроях была изъята строительная техника.