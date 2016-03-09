И.о. координатора системы ООН призывает руководство Украины к конкретным действиям по обеспечению гендерного равенства в стране

Киев. 4 марта. УНИАН. Исполняющий обязанности координатора системы ООН, директор UNAIDS в Украине Яцек Тишко призывает руководство государства к конкретным действиям по обеспечению гендерного равенства.

Об этом Тишко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он подчеркнул, что достижение гендерного равенства в обществе является одной из целей, которой планируется достичь к 2030 году в соответствии с принятым Генеральной ассамблеей ООН в сентябре 2015 г. Планом устойчивого развития мира на ближайшие 15 лет.

От имени ООН в Украине Тишко поздравил всех женщин с праздником 8 марта и напомнил, что в 2016 году Международный женский день празднуется по теме: «Планета 50/50 до 2030 года: шаг вперед к гендерному равенству».

Тишко отметил, что гендерное равенство – это не только вопрос социальной справедливости, но и вопрос устойчивого экономического роста. В новых целях, которые Генассамблея приняла в прошлом году, женскому и гендерному вопросам отводится очень важная роль.

По словам Тишки, в ООН считают, что в Украине достигнут определенный прогресс в вопросах гендерного равенства, но еще очень много надо сделать, чтобы девушки и женщины имели такие же права как мужчины, парни, те же возможности во всех сферах жизни, начиная с социальной, экономической, заканчивая политической.

«Это важно, поскольку достижение гендерного равенства, улучшение прав женщин, девушек, обеспечение их возможностями, которые имеет остальная часть населения, – это дает огромный толчок для развития всем остальным, всей нации», - сказал Тишко, обращая внимание, что это доказано международным опытом и опытом тех стран, где гендерные вопросы продвигают много лет и самыми развитыми в мире.

«И мы призываем всех партнеров в стране, прежде всего, правительство и парламент, к тому, чтобы конкретными шагами - конкретными инициативами, конкретными не только постановлениями и законодательством, но и конкретными практическими мерами в ближайшее время - доказывать, что ваша страна идет в правильном направлении», - подчеркнул представитель ООН в Украине.

По его словам, от Украины ожидают не только принятия соответствующих государственных программ, но и их финансового обеспечения, а также мониторинга и оценки результатов их выполнения.

Первоочередными задачами в сфере гендерного равенства в Украине является равноправное участие женщин в процессе принятия решений, включая вопросы мира и безопасности, доступ уязвимых групп к гуманитарной помощи и социальным услугам, борьба с домашним и сексуальным насилием, а также торговлей людьми, которые усилились в результате социально-экономического кризиса и военного конфликта на востоке Украины.

В свою очередь председатель Информационно-консультативного женского центра Елена Суслова заявила о потерях общества из-за гендерного неравенства. В частности, по ее словам, в Украине женщины имеют лучшее образование, чем мужчины, но не используют его в полной мере.

«То есть, общество тратится на образование, а потом не получает обратной связи. И есть исследования, которые свидетельствуют: если бы это соответствовало дальнейшему развитию карьеры женщины, то мы могли бы разбогатеть на 30%. И недополучена большая часть богатства общественного – оно не было получено и распределено», - сказала Суслова, объясняя, что речь идет и о повышении пенсий, улучшении в сфере образования, условий жизни.

Другим примером системной дискриминации, добавила она, является насилие против женщин.

«А это также потери. Общество очень много теряет или тратит на то, чтобы это преодолеть. Это и медицинские расходы, это и недополученная прибыль, это и больничные, и другие вещи», - сказала Суслова, резюмируя, что гендерное неравенство является «очень болезненной» проблемой для общества в целом.