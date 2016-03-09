Впервые самый масштабный танцевальный двобой: АНСАМБЛЬ ИМ. ВИРСКОГО (УКРАИНА) VS АНСАМБЛЬ "RUSTAVI" (ГРУЗИЯ)

АНСАМБЛЬ ИМ. ВИРСКОГО (УКРАИНА) VS АНСАМБЛЬ «RUSTAVI» (ГРУЗИЯ)

16 марта - в Киеве

13 марта - в Житомире

14 марта - во Львове

Организатор: http://kvartal-concert.com/

Гордость Украины знаменитейший ансамбль им. П. Вирского и гордость Грузии, не менее прославленный ансамбль «Рустави» – продемонстрируют беспрецедентный танцевальный поединок!

Место встречи – танцевальный ринг, которым станет на единственный вечер сцена. Одни из самых знаменитых в мире национальных танцевальных коллективов сразятся за главный приз – зрительские сердца! Два ярчайших национальных колорита, неукротимые потоки энергии и артистизма, непревзойденное мастерство и оригинальная интерпретация народных стилей заставили весь мир рукоплескать этим ансамблям!

Это уникальное событие в концертной жизни страны, которое соберёт полторы сотни первоклассных артистов на одной сцене, несомненно, войдет в современную культурную историю Украины и Грузии!

Каждый раз кажется, что вершина виртуозности уже достигнута... Но с каждым выходом, с каждым номером непревзойденные артисты будут поднимать вас на все новые головокружительные вершины эстетического экстаза!

Увидеть танцевальное событие такого масштаба, зарядится колоссальной энергией национального духа двух великих стран, прочувствовать эйфорию и неподдельный драйв двух великих культур – это возможно только единственный раз, на «танцевальном ринге»!

Национальный Заслуженный Академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского (УКРАИНА)

Ансамбль имени Вирского – это 100 сильнейших артистов, страстных, полных жизни, весёлых и профессиональных с невероятной зажигательной украинской энергетикой. Каждое выступление ансамбля имени Вирского – это уникальное сочетание цвета, энергии и артистизма. Яркие и выразительные движения, немыслимые прыжки, молниеносные вращения и меняющаяся динамика танцев, а также виртуозность, мастерство и оригинальная интерпретация народных стилей сделали его одним из лучших в мире!

Государственный Академический ансамбль народной песни и танца «Рустави» (Грузия)

Ансамбль «Рустави», история которого началась ещё в 1968 году, достиг феноменального мастерства. Ансамбль состоит из 60 танцоров, хора из 12 певцов и собственного оркестра, который использует только национальные народные музыкальные инструменты. Танцоры демонстрируют поразительное, доведенное до совершенства, хореографическое искусство народных танцев. За почти полвека существования, ансамбль «Рустави» дал более 4000 концертов в 70 странах мира в лучших концертных залах планеты, восхищая публику и срывая овации во всех странах от Европы до Азии. Яркие костюмы, блестящее исполнение, бесподобная хореография достойны самого взыскательного зрителя!

13 марта, 19:00 ( Житомир, Академический украинский музыкально-драматический театр имени Ивана Кочерги)

14 марта, 19:00 ( Львов, театр оперы и балета им. С. Крушельницкой)

16 марта, 19:00 ( Киев, МЦКИ «ОКТЯБРЬСКИЙ»)

Дополнительная информация: http://kvartal-concert.com/afisha/tancevalnyy-ring-ansambl-virskogo-vs-rustavi-16-3-2016