В Украине должно быть сформировано технократическое правительство – политические эксперты

Киев. 14 марта. УНИАН. Проведение быстрых и комплексных реформ требует технократического правительства, которое будет свободно от «электоральной зависимости».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Нужно стабилизировать ситуацию и лучше всего, чтобы этим занимались люди, которые не имеют политических амбиций и не связаны с политическими предпочтениями, электоральными предпочтениями, которые бы не были назначены по квотам, не были зависимы от тех политических сил, которые их рекомендовали. То есть, должно быть сформировано так называемое технократическое правительство», - подчеркнул он.

По мнению Балы, для формирования такого правительства можно было бы привлечь, в частности, и отдельных представителей министерств.

«Я думаю, что на самом деле такие люди есть, и они в той или иной степени себя проявили на должностях заместителей министров. Мы должны осознать одну простую вещь, что так называемое технократическое правительство – это фактически будет то настоящее правительство «камикадзе»... Политики, которые называли себя «камикадзе», почему-то не хотят исполнять роль камикадзе, потому что думают, что будет дальше с ними. И в этой ситуации это технократическое правительство могло бы состоять из людей, которые готовы работать не для того, чтобы потом идти на выборы», - считает директор Агентства моделирования ситуаций.

По словам Балы, технократическое правительство снизит коррупционные факторы, которые существуют при квотном распределении должностей.

«Практика назначения технократов в правительстве уже продемонстрировала свою эффективность. В частности, в Минагропроде, Минобороны, где на руководящих должностях оказались технократы, можно видеть быстрые темпы осуществления реформ и результативность работы. Мы видим много перспективных руководителей, которые имеют большой потенциал для реформирования государственной системы управления. Это директор департамента инноваций и интеллектуальной собственности МЭРТ Елена Минич, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая, заместитель министра экономического развития и торговли Макс Нефедов, заместитель председателя НБУ Владислав Рашкован», - отметил Бала.

В свою очередь политический эксперт Владимир Цыбулько привел примеры эффективных технократических правительств в мире.

«Технократическое правительство – правительство экспертов. Одним из таких показательных правительств является правительство Марио Монти в Италии. Он был выходец из научной среды и в определенный момент, придя к власти, фактически стабилизировал страну. В Румынии также технократическое правительство во главе с Дачианом Чолошем, который является аграрием», - сказал Цыбулько.

Он также подчеркнул, что идеей технократического правительства, в частности, является то, чтобы его чиновников не интересовала политическая карьера в Украине.

«Очевидно, лучшим выходом было бы, если бы наши европейские партнеры для самых успешных украинских реформаторов заготовили отдельный сценарий – перспективу работы в международных структурах. Это было бы гарантией успеха украинских реформ. Правительство следует формировать на условиях профессиональной целесообразности, ибо политическая целесообразность, очевидно, всегда будет побеждать целесообразность профессиональную», - отметил Цыбулько.

Он выразил убеждение, что в большинстве министерств сегодня есть много амбициозных людей, которые могли бы занять должности в технократическом правительстве. Цыбулько также отметил, что на должности премьера должен быть человек «международной коммуникации».