Одесский припортовый завод на правах монополиста необоснованно завышает тарифы на перевалку аммиака – эксперт

Киев. 15 марта. УНИАН. Одесский припортовый завод (ОПЗ), крупнейший в стране производитель химической продукции, пользуясь фактическим положением монополиста на рынке, завышает тарифы на перевалку аммиака на 30%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

По словам эксперта, согласно проведенному расчету организации, верхняя граница экономически обоснованного тарифа ОПЗ на перевалку аммиака составляет 10,25 долл. за тонну, а нижняя – 8,8 долл./т.

«Нижняя граница тарифа для ОПЗ на перевалку аммиака, построенная на анализе сравнительных показателей терминала по перевалке аммиака Вентспилского свободного порта (Латвия), как мы предполагаем, составляет 8,8 долл./тонна. Верхняя граница, построенная на анализе ранее действовавших тарифов, без изменения себестоимости перевалки в 2014-2015 годах, вероятно, должна составлять 10,25 долл./тонна», - сказал Бутко.

Однако, по словам Бутко, сегодня тариф на услуги ОПЗ составляет около 13 долл. за тонну.

«Происходящее повышение тарифа сверх указанной границы приводит к злоупотреблениям монополиста в лице ОПЗ своим положением и неправомерному получению сверхприбыли, которая может использоваться для перекрестного ценового субсидирования возможных убытков от других видов деятельности или использования возможных сомнительных схем», - добавил он.

Также Бутко отметил, что необоснованное повышение тарифа приводит к убыткам других госпредприятий, в частности, «Укрхимтрансаммиака», которое эксплуатирует аммиакопровод «Тольятти – Горловка – Одесса», а также снижает перспективы транзитного потенциала Украины.

«Не только Украина через порт «Южный» может транспортировать аммиак. Есть Вентспилс (Литва), Силламяэ (Эстония), есть планы построения соответствующих терминалов в Ростовской области. Если мы хотим потерять доход от транзита аммиака, то можно, конечно, поднимать тариф, и этот транзит пойдет через другие страны», - сказал эксперт.

Бутко также отметил, что в 2012 году Антимонопольный комитет Украины исключил ОПЗ из перечня субъектов естественных монополий, и до проведения планируемой приватизации государство должно вернуть предприятие в список монополистов. Кроме того, эксперт отметил, что государство должно установить регулируемый и экономически обоснованный тариф на перевалку жидкого аммиака для ОПЗ, а также провести аудит предприятия.

По словам Бутко, результаты проведенного исследования будут переданы в регулирующие органы – Антимонопольный комитет, Министерство экономического развития и торговли, Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Фонд госимущества, а также независимому оценщику госпакета акций ОПЗ консалтинговой компании «Увекон» и международному советнику по приватизации ОПЗ – инвестбанку UBS.

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод является одним из самых скандальных госпредприятий Украины, в его деятельности СМИ часто выявляли финансовые махинации, которые приводили к вымыванию средств у завода, особенно при закупках природного газа.

Ряд экспертов неоднократно заявляли, что из-за возможности выводить значительные суммы средств из этого предприятия его приватизация неоднократно откладывалась.

Фонд государственного имущества Украины планирует 30 июня 2016 года начать конкурс по приватизации ОПЗ. Ранее глава фонда Игорь Билоус в интервью УНИАН сообщил, что откладывать приватизацию предприятия дальше нельзя, потому что ситуация на рынке аммиака и карбамида не станет лучше, а запаса мощности у завода немного.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/63852