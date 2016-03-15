Киев. 15 марта. УНИАН. В Киеве стартовали международные конкурсы-лаборатории для молодых режиссеров.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему «Международные конкурсы для молодых режиссеров откроют новые имена в театральном мире» сообщили организаторы конкурса.

Они сообщили, что сбор заявок на участие в Международном конкурсе постановок молодых режиссеров в жанре малые театральные постановки и Международном конкурсе постановок молодых режиссеров в жанре оперетты/мюзикла/оперы-буфф «Musical Art Project» начался 15 февраля 2016 года.

Конкурсы, учредителем которых является Национальная оперетта Украины, имеют целью выявить и поддержать молодых режиссеров, работающих в указанных направлениях. Конкурсы будут способствовать привлечению молодых режиссеров к работе в театрах Украины и, соответственно, расширению репертуара театров.

"Нам интересно сдвинуть это с мертвой точки, ведь в сфере музыкального театра с людьми, которые пробуют себя в режиссуре, - критическая ситуация", - отметил председатель оргкомитета, художественный руководитель Национальной оперетты Украины, народный артист Богдан Струтинский.

"Ситуация очень тяжелая не только в музыкальном театре, но и в театре национальном. Очень мало постановок молодых режиссеров ... поэтому этот проект амбициозный, мы хотим объединить разные жанры ... но у нас есть возможность, чтобы этот проект состоялся", - добавил член оргкомитета, художественный руководитель Киевского экспериментального театра «Золотые ворота» Стас Жирков.

Заявка на участие в конкурсе-лаборатории должна состоять из заполненной анкеты участника; режиссерской аппликации объемом не более 5 страниц, в которой в обязательном порядке должны быть указаны название произведения, его авторы, жанр, количество актов, список действующих лиц и состав исполнителей, ожидаемый состав оркестра.

Проведение конкурса-лаборатории включает в себя репетиции молодых режиссеров в соответствии с утвержденным графиком, мастер-классы, семинары и практический показ в присутствии членов Экспертного совета, театральных специалистов, журналистов и гостей театра. После показа состоится дискуссия и обсуждение, по результатам которых определяются имена режиссеров, которые будут приглашены на постановки спектаклей на сцене Киевского национального академического театра оперетты и ведущих киевских театров.