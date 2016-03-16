Фонд "Инициатива ради будущего" объявил конкурс детского художественного творчества "Украина. Путь к миру"

Киев. 16 марта. УНИАН. Всеукраинский благотворительный фонд Игоря Янковского «Инициатива ради будущего» объявляет старт IV Всеукраинского конкурса детского художественного творчества под названием «Украина. Путь к миру».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН основатель фонда Игорь Янковский.

По его словам, фонд организует и проводит конкурс своими силами. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 17 лет со всех регионов Украины. На конкурс принимаются произведения детского изобразительного искусства, а именно: картины, рисунки, гравюры, выполненные различными техниками на бумаге формата А2 и A3.

Янковский сообщил, что в жюри конкурса будут приглашены признанные мастера, художники и преподаватели художественных школ со всей Украины, которые и будут определять финалистов.

По словам Янковского, фонд «Инициатива ради будущего» традиционно после подведения итогов конкурса планирует наградить победителей ценными призами.

Он отметил, что призы будут разнообразными, направленными на развитие творчества у детей. Планируется также выпустить календари с работами детей, которые победят в конкурсе.

«В этом году мы анонсируем конкурс «Украина. Путь к миру» и хотим показать то стремление, которое есть у всего украинского народа к миру в нашей стране, к единению. Мы хотим показать, чего хотят на самом деле наши дети, чтобы они доказали своим творчеством, что мы единая страна и нас тяжело разъединить», - сказал Янковский.

Он отметил, что присылать работы на конкурс может любой ребенок, но жюри отбирает те работы, в которых видит детское искусство.

«Если они видят, что там больше работы школьного учителя, который подправлял, помогал, то эти работы не проходят, т. е исключительно детские рисунки. Шансы есть у всех, они одинаковые, никто не знает из какого региона рисунок, никто не знает из какой школы, это принципиальная позиция нашего фонда», - сказал Янковский, отметив, что участие в конкурсе бесплатное.

«На предыдущих конкурсах мы оценили порядка 2,5 тыс. работ, надеемся, в этом году к нашему конкурсу будет такой же интерес», - добавил Янковский.

Фонд Янковского «Инициатива ради будущего» основан в 2012 году и направляет свои усилия на создание и реализацию благотворительных культурологических и образовательных проектов и программ в Украине.