Избирательная кампания в Кривом Роге проходит спокойно и бесконфликтно – ОПОРА

Киев. 16 марта. УНИАН. Наблюдатели констатируют, что в настоящее время кампания по выборам мэра Кривого Рога Днепропетровской области проходит спокойно и бесконфликтно.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Избирательная кампания достаточно спокойна по сравнению с тем, что происходило после 15 ноября 2015 года. Тем не менее, за полторы недели до дня голосования нужно быть максимально собранными, чтобы выборы состоялись законным образом», - подчеркнула она.

В свою очередь аналитик "ОПОРЫ" Александр Клюжев также отметил, что во время выдвижения кандидатов на должность Криворожского городского головы не было зафиксировано существенных нарушений. Из 16 политических партий, которые вовремя приняли решение об участии организации в выборах, лишь 5 выдвинули своих кандидатов, еще 10 кандидатов являются самовыдвиженцами.

«Можно говорить о том, что произошло уменьшение количества кандидатов Криворожского городского головы на выборах по сравнению с октябрем 2015-го, во время которых баллотировался 21 кандидат», - отметил аналитик.

По его словам, после завершения регистрации кандидатов предвыборная агитации стала более интенсивной. Из 15 кандидатов проявляют наибольшую активность 7.

«Все кандидаты имеют доступ к различным формам агитации, включая возможность свободно встречаться с избирателями, использовать политическую рекламу и распространять печатные агитационные материалы, размещать агитационные палатки, и нет убедительных доказательств, что кто-то из кандидатов не имеет доступа к соответствующим способам ведения агитации, потому что ему осуществляется централизованное препятствование», - подчеркнул Клюжев.

В то же время, по его словам, можно наблюдать несоблюдение принципа равенства возможностей во время агитации.

«Сочетание городским головой и кандидатом Юрием Вилкулом своей должности и предвыборной активности фактически создает атмосферу неполного соблюдения принципа равенства возможностей для всех кандидатов. Юрий Вилкул прибегает в основном, собственно, к должностной активности имиджевого характера – посещение массовых мероприятий, вручение ключей от квартир, инициирование определенных соцпрограмм, и такая активность влияет на других кандидатов, потому что СМИ больше обращают внимание на деятельность городского головы, и в этом есть определенная проблема. Хотя с точки зрения законодательства никто не обязывает кандидата идти в отпуск на время выборов, поэтому происходят определенные непропорциональные вещи в избирательном процессе», - добавил эксперт.

Клюжев также отметил, что ОПОРА положительно оценивает деятельность избирательных комиссий всех уровней в Кривом Роге.

Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского главы, которые состоялись 15 ноября 2015 года, объявил победителем представителя «Оппозиционного блока» Юрия Вилкула. По информации на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель «Самопомочи» Юрий Милобог - 88 457 голосов (48,83%).

Последний заявил о фальсификациях и обжаловал объявленные результаты выборов в судах, однако суды отклонили его иски.

Фракция «Самопомич» в Верховной Раде потребовала назначить новые выборы мэра Кривого Рога, в частности блокируя трибуну парламента. 23 декабря ВР приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы.