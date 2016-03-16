Реализация украденного со складов Аграрного фонда сахара может привести к его дефициту в 2017 году – "Укрцукор"

Киев. 16 марта. УНИАН. Реализация 30 тыс. тонн сахара, украденного со складов государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд», разоряет производителей и может привести к дефициту сахара в 2017 году, сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Андрей Дыкун.

«У государства украли 30 тыс. тонн сахара. И планируется украсть еще 35 тыс. тонн. Это не мои слова, это слова руководителя «Аграрного фонда». Кто украл, я не знаю. Эта кража привела к тому, что сахарная отрасль уже стоит под вопросом. В 2017 году сахара у нас вообще может не быть. Если мы ничего не сделаем, это будет не просто кража 1 млрд грн (приблизительная стоимость 65 тыс. тонн сахара «Аграрного фонда» - УНИАН), мы похороним нашу сахарную отрасль», - сказал Дыкун.

Он сообщил, что на начало марта на складах производителей находилось 0,9 млн тонн сахара, что более чем удовлетворяет потребности рынка до нового сезона сахароварения. Но с начала февраля отрасль оказалась под влиянием двух негативных факторов, связанных с «Аграрным фондом». Во-первых, ранее исполняющий обязанности директора «Аграрного фонда» Олег Липовый заявлял о незаконном вывозе 30 тыс. тонн сахара (около 1,5 тыс. грузовиков, денежный эквивалент 420 млн грн) с черкасского склада предприятия. Кроме того, по информации Липового, неизвестные лица готовятся выкрасть еще 35 тыс. тонн со склада на Волыни. По словам Дыкуна, реализаторы сахара со склада в Черкасской области уже вышли на рынок и продают его по 8-9 грн/кг при себестоимости от 11-14 грн/кг в зависимости от региона. Как отметил глава ассоциации, недобросовестные реализаторы выигрывают конкуренцию, в то время как сахарные заводы не могут сбыть продукцию.

«Когда у нас идет посевная кампания, а мы не можем продать сахар, у нас возникает вопрос. Понятно, что спрос падает, но мы понимаем также, что на рынке появилось очень большое количество «левого» сахара», - сказал Дыкун.

Он отметил, что вторая проблема заключается в государственных интервенциях, проводимых «Аграрным фондом». Госучреждение объявило о начале интервенционной программы и с начала года реализовало 11 тыс. тонн сахара. По словам Дыкуна, такой объем реализации, даже при условии продаж по достаточно низкой цене – 11,028 грн/кг, не оказывает существенного влияния на рынок. Но на складах «Аграрного фонда» должно находиться около 130 тыс. тонн сахара, и участники рынка не могут знать, какой объем интервенций запланирован. Поэтому покупатели откладывают покупку, ожидая лучшей цены.

Дыкун сообшил, что «Укрцукор» считает действия «Аграрного фонда» на рынке необоснованными.

«Я не понимаю, для чего проводить товарные интервенции, когда у нас профицит сахара», - заявил Дыкун, сославшись на данные ассоциации и Министерства аграрной политики и продовольствия.

К тому же, по словам главы ассоциации, цена на сахар не повышалась с октября 2015 года, что тоже не давало поводов вмешиваться в функционирование рынка.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции финансового директора сахаропроизводителя «Кищенцы» Ивана Ижко, не имея возможности для сбыта готовой продукции, заводы будут искать другие ресурсы для проведения посевной – кредитные. Это повысит расходы на выращивание сахарной свеклы и многие аграрии в этом году могут отказаться от этого вида деятельности. Поэтому «Укрцукор» призвал власти остановить реализацию незаконно вывезенного со складов «Аграрного фонда» сахара и товарные интервенции учреждения.

«Нам нужно сеять и нужно закупать составляющие для выращивания сахарной свеклы. Теперь нужно думать, где взять деньги не от сахара, нужно брать кредиты… Такая работа «Аграрного фонда» приведет к тому, что в этом году сахарная свекла не будет посеяна, потому что часть аграриев откажется от нее. После этого в 2017 году у нас не будет сахара, и его цена вырастет в разы. Поэтому для стабилизации рынка нужно приостановить такой процесс», - сказал Ижко.

Как сообщал УНИАН, «Аграрный фонд» начал реализацию сахара из интервенционного фонда в начале февраля. В компании подчеркивали, что реализация сахара происходит в соответствии с законом, по максимальной цене, утвержденной Министерством аграрной политики и продовольствия в июле 2015 года.

Руководитель «Агарного фонда» неоднократно заявлял о кражах сахара со складов предприятия и о бездеятельности правоохранительных органов относительно этих заявлений.

ГСБУ «Аграрный фонд» уполномочено Кабинетом министров осуществлять ценовое регулирование на рынках продуктов питания. В случае повышения или падения цен на продукты питания, фонд должен соответственно продавать или закупать определенное количество продукции, чтобы не допустить серьезных колебаний цен на рынке. Такая практика является нормальной в развитых рыночных странах и призвана защитить рынок от влияния крупных игроков и других рисков.

В июле 2015 года Государственная финансовая инспекция Украины предложила ликвидировать спецучреждение «Аграрный фонд» по результатам ревизии, которая показала, что организация не выполняет возложенные на нее функции. По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, с начала своего существования «Аграрный фонд» не провел ни одной товарной или финансовой интервенции. Несколько соответствующих операций были совершены только на протяжении 2013-2014 гг., но, как отметил министр, большинство из них – с нарушением законодательства.