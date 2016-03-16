Киев. 16 марта. УНИАН. Научный сотрудник Национального технического университета Украины «КПИ», юрист Олег Король требует запретить ввоз антиукраинских книг четырех российских издательств: ЭКСМО, «Алгоритм», «Яуза» и «Яуза-пресс».

Об этом Король заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Юрист уточнил, что речь идет о следующих изданиях: «Новороссия», «Проект Новороссия», «История русской окраины», «Гнев Новороссии», «Как воюют на Донбассе», «Жестокое перемирие».

Он сообщил, по доверенности Львовской областной историко-просветительской правозащитной организации «Мемориал» имени Василия Стуса обратился с соответствующим иском во Львовский окружной административный суд и Окружной административный суд Киева. После отказа в удовлетворении иска этими судами Король обратился в Киевский Апелляционный административный суд, который удовлетворил апелляционную жалобу и постановил до решения дела по существу приостановить таможенное оформление книг из России указанных издательств.

«Постановление вступило в силу и не отменено», - отметил Король.

После этого юрист обратился в суд с ходатайством дополнить постановление конкретными адресами представительств и дистрибьюторских центров этих издательств в Украине, где уже есть книги запрещенных к ввозу издательств, однако его отстранили от ведения дела.

Король отметил, что на сегодняшний день дело «потерялось».

«Дело не могут найти по линии уголовного судопроизводства. СБУ открыла уголовное производство по факту ввоза антиукраинских книг. Потом прекратила его расследовать, предоставив отписку, что направляют дело в МВД, не указав фамилию следователя. Просто потеряли дело», - сказал он.

По словам юриста, государственные органы ограничиваются отписками и не занимаются делом по существу.

Король также отметил, что не знает, ввозятся ли в государство антиукраинские книги после запрета суда.

«Я этого не знаю. Одни люди говорят, что нет, а другие говорят, что Государственная фискальная служба ссылается на то, что им официально через исполнительную службу не предоставлено соответствующее постановление, и они не могут его выполнять», - сказал Король.

Он заверил, что будет обращаться в правоохранительные органы и суды, чтобы довести это дело до завершения.