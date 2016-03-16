Первый замминистра юстиции взяла на личный контроль решение проблемы рейдерской атаки на компанию "Агросвит" - основатель компании

Киев. 16 марта. УНИАН. Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова по результатам встречи с руководством и представляющими его интересы юристом взяла на личный контроль решение проблемы рейдерской атаки на аграрное предприятие «Агросвит» (Харьковская обл.). Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель компании Александр Бичуч.

«Сейчас у нас происходит второй этап захвата компании. Поэтому мы обратились в Министерство юстиции, чтобы разобраться в данной ситуации и получить объяснение, почему так происходит. Первый заместитель министра юстиции Севостьянова взяла на личный контроль решение нашей проблемы», - сказал он.

Бичуч отметил, что компания обратилась к послам США, Великобритании, Германии, Франции, Кипра, Турции, Австрии, Испании, Португалии, Польши и Европейского Союза для получения поддержки в разрешении конфликта.

«Мы вышли на новую публичную плоскость. У меня буквально вчера (15 марта – УНИАН) состоялась встреча с представителем ОБСЕ Гариком Чилингаряном, который задавал мне вопросы вокруг нашей ситуации. Ему стали интересны коррупционные схемы, которые используются в рейдерской атаке на наше предприятие», - добавил Бичуч.

Он напомнил, что рейдерский захват предприятия осуществляет его бизнес-партнер Сергей Полумисный при помощи силовых структур, органов следствия, прокуратуры, судов.

«К сожалению, из-за безнаказанности этих людей и возник этот конфликт. Если бы не было коррупции, то и конфликта бы не было. Постоянно идет попирание закона. Но мы надеемся, что руководство этих структур проведет служебное расследование и выяснит, насколько правомерны действия следователя Дудник, прокурора Стасиевского, который сейчас запугивает наших сотрудников, высылает повестки на меня, на мою жену. … Ситуация становится только хуже. Сейчас люди Полумисного начинают незаконно завладевать активами компании. До этого они вывели деньги, а теперь выводят активы», - резюмировал Бичуч.

Присутствующий на пресс-конференции адвокат Олег Атисков отметил, что компания рассчитывает в течение 2 недель получить результаты встречи с Севостьяновой.

«Хотелось бы получить в течение 10-15 дней конкретные результаты», - сказал он.

Представитель кипрской материнской компании «Агросвит Лимитед» Вячеслав Ус обратился к правоохранительным органам, Министерству юстиции с просьбой защитить собственность компании.

«Я обращаюсь ко всем правоохранительным органам, Министерству юстиции. Прошу, чтобы здоровые силы в Украине победили и на этом примере показали, что собственность и инвестиции здесь защищены и не будут отбираться незаконным способом», - отметил Ус.

Как сообщал УНИАН, в феврале Бичуч заявил, что компания «Агросвит» подверглась рейдерской атаке при содействии правоохранительных органов и судов.

По словам Бичуча, он провел общее собрание акционеров, на котором было решено отменить процедуру ликвидации, инициированную Полумисным, и назначить новым директором Елену Лупинскую. Однако Полумисный через суд отменил решение собрания об отмене ликвидации. Всего с апреля по июль 2015 года было вынесено 5 решений в разных судах Харьковщины о запрете любых регистрационных действий со стороны владельцев «Агросвита». Все эти решения были позже отменены апелляционными судами, однако, по словам Бичуча, этого времени Полумисному хватило для выведения средств со счетов компании на подконтрольные ему предприятия по фиктивным контрактам.

Справка УНИАН. Компания «Агросвит» была создана в 2004 году Александром Бичучем, а в 2011 году ее собственником стала кипрская компании «Агросвит Лимитед». «Агросвит» сосредоточивает активы группы компаний, в том числе три элеватора, комбикормовый и крупяной заводы. По оценке международной аудиторской компании, в июле 2014 года стоимость «Агросвита» составила более 30 млн евро.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/63898