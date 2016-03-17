Профсоюзы требуют повышения реальных зарплат в рамках нового генерального соглашения с работодателями и правительством

Киев. 17 марта. УНИАН. Профсоюзы требуют повышения реальных заработных плат работников в рамках нового генерального соглашения с работодателями и правительством.

Об этом заявил председатель совместного представительного органа объединений профсоюзов (СПО), глава Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий Осовый на пресс-конференции в УНИАН.

“Правительство и сторона работодателей довольно четко давали сигнал о том, что они готовы к заключению генерального соглашения. Единственный, кто не был готов - это профсоюзная сторона. И не был готов не по техническим причинам, а исключительно из-за того, что мы имеем разные взгляды и разные позиции в отношении тех норм, которые мы хотим видеть в новом генеральном соглашении”, - сказал он.

По словам заместителя главы СПО Сергея Кондрюка, присутствовавшего на пресс-конференции, основными требованиями профсоюзов являются повышение реальной заработной платы, устранение дискриминации в разных видах трудовой деятельности и задолженности по зарплатам.

“Первое, о чем должны договорится стороны - это как вернуть реальную стоимость заработной платы, то есть компенсировать инфляцию 2014-2015 годов. Это 78% “украденной” заработной платы… Второе - это отсутствие дискриминации. Не может быть так, чтобы полицейскому высшего ранга устанавливали зарплату в 90 тыс. грн, а учителю с высшей категорией или врачу-нейрохирургу платили зарплату в размере 2,5 тыс. грн ставки”, - подчеркнул Кондрюк.

При этом заместитель председателя Независимого союза горняков Украины Анатолий Акимочкин, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что даже уступки со стороны профсоюзов не дали возможности найти компромисс.

Кроме того, члены профсоюзных объединений выразили готовность к началу акций протеста и предложили работодателям и правительству начать конструктивный диалог.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, правительство пока не располагает необходимым финансовым ресурсом для немедленного повышения социальных стандартов в Украине.

Ранее глава правительства отмечал, что Кабинет министров Украины проведет первую в текущем году индексацию зарплат и пенсий в мае текущего года, как и запланировано в государственном бюджете на текущий год. Прожиточный минимум, согласно бюджету, с 1 января 2016 года составляет 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

Инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросла до 43,3% по сравнению с инфляцией 24,9% в 2014 году.

В текущем году правительство прогнозирует инфляцию на уровне 12%.