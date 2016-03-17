Коллектив Национальной музакадемии подал иск в суд на нардепа и бывшего сотрудника за клевету

Киев. 17 марта. УНИАН. Коллектив Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского подал иск в суд на народного депутата Ирину Суслову и бывшего работника Академии Евгению Басалаеву, чтобы отстоять репутацию, честь и достоинство коллектива и руководства академии.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил проректор по административно-правовой и воспитательной работы НМАУ им. П.И. Чайковского, кандидат юридических наук Анатолий Бровий.

«17 февраля этого года в ВР состоялся брифинг народного депутата Украины Ирины Сусловой с участием бывшего сотрудника Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского Басалаевой, на котором был выдвинут ряд необоснованных и бездоказательных обвинений в адрес руководства и коллектива академии в том, что руководство и ректор причинили убытки государству на сумму 3,5 млн грн. Якобы в Академии проводится антиукраинская деятельность, незаконная передача собственности и тому подобное. Эти обвинения являются необоснованными. Это называется клеветой, поскольку заявления не подтверждены никакими документами. Лица, которые позволили себе подобные обвинения, должны нести ответственность согласно действующему законодательству Украины», - подчеркнул он.

По словам Бровия, иск был подан в Оболонский районный суд Киева 13 марта.

«Мы уже подали иск в суд с целью привлечения лиц к ответственности и с целью защиты чести, достоинства и деловой репутации Академии и ее ректора. Наш иск принят. Мы требуем признать такие действия Сусловой и Басалаевой клеветой, (требуем) публичного извинения за те обвинения, которые являются необоснованными, поскольку нет никаких подтверждающих документов, а также взыскать моральный ущерб», - подчеркнул проректор.

Он также отметил, что решение об обращении в суд было принято трудовым коллективом Академии на общем собрании. Также было принято решение обратиться от имени коллектива к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману и руководителю регламентного комитета ВР с требованием дать оценку действиям народного депутата.

В свою очередь ректор НМАУ имени Чайковского, народный артист Украины Владимир Рожок также отметил, что все заявления в его адрес со стороны Басалаевой являются клеветой. По его словам, конфликтная ситуация возникла после того, когда она как совместитель в НМАУ не прошла конкурс на замещение должности заведующего кафедрой камерного ансамбля.

«Басалаева является выпускницей академии и работала совместителем и никогда в штате не работала. Когда она работала на кафедре, то ее силами создавалась нездоровая атмосфера на кафедре. Ко мне обращались преподаватели и просили усмирить ее.... Дошло до того, что я ее предупредил, что если она и дальше будет проводить такую политику на кафедре, то я, как ректор, имею полное право ее, как совместителя, уволить с кафедры по приказу. Она немножко угомонилась. В марте 2012 у нее закончился срок пребывания на должности заведующего кафедрой... Кафедра рекомендовала на должность Анатолия Гудько. Затем было избрание на ученом совете, путем тайного голосования, полным составом проголосовала за Гудько. Процедура не была нигде нарушена», - рассказал ректор.

Также заведующий кафедрой истории украинской музыки НМАУ им. П.И. Чайковского, народный артист Украины, профессор Мирослав Скорик отметил, что назначение Гудько вместо Басалаевой происходило честно и прозрачно.

«Это все было абсолютно честно и прозрачно. За нее не был отдан ни один голос. Я думаю, и члены счетной комиссии это подтвердят, никакого давления на нас не было, потому что мы все знаем, как работает Басалаева», - резюмировал он.