19 марта в Киеве состоится премьера сферического анимационного фильма "Гопал. Принц Планеты Коров" по мотивам древнеиндийского эпоса

Первый день весенних каникул, 19 марта, в Atmasfera 360 состоится премьера необычайно красочного и доброго анимационного фильма «Гопал. Принц Планеты Коров». Это лирическая история, снятая по мотивам древнеиндийского эпоса - одно из самых знаменитых древних преданий человечества, яркое, полное красок и удивительных фантазий, как вся индийская культура.

Тайской Студии сферических фильмов FULLDOMELAB THAILAND при поддержке FULLDOME.PRO удалось воплотить древние предания в ультрасовременном формате сферического кино, использовав все фантастические возможности технологии полнокупольного видео. Вас ждут необыкновенные приключения в удивительном мире, где царит свет, радость и самые позитивные эмоции!

Кроме просмотра фильма, на премьеру которого приглашены почетные гости и представители Посольства Индии в Украине, гости смогут прикоснуться к индийской культуре, приняв участие в мастер-классах по традиционным индийским танцам, полакомиться традиционными индийсикми угощениями, изукрасить себя узорами в стиле «мехенди», научиться завязывать сари и многое другое.

В релизе организаторов уточняется, что анимационный фильм о том, что где-то очень далеко есть прекрасная планета Голока. На ней живут пастухи, которые пасут бесчисленные стада коров на склонах Волшебного Холма Говардхан. Среди них – маленький Принц Гопал. Однажды Гопал увидел, что его отец, Царь Нанда, собирает большой праздник в честь небесного Царя Индры, повелителя дождей, грома и молний. По традиции вся деревня дружно готовит для него много разных угощений и сладостей. «Зачем мы посылаем дары Индре? Ведь это его работа, заботиться о процветании планеты, – сказал Принц Гопал своему папе. – Давайте лучше угостим наш Волшебный Холм Говардхан, на котором мы очень любим играть с друзьями.» Царь Нанда очень любил своего сына, поэтому не раздумывая согласился. Но когда Индра не получил своих ежегодных угощений, он сильно разгневался. В ярости он обрушил на деревню пастухов такую страшную бурю, какой еще не бывало. Что же теперь будет с друзьями Гопала?

Кто же защитит их от страшного ветра, ливней и гроз?

Дополнительная информация: http://armplanet.mticket.com.ua/m-ticket/agent78site105/widget?showId=175

Сайт: http://atmasfera.com.ua

Справки по телефону: (044) 229 01 93

Премьера «ГОПАЛ. Принц Планеты Коров».

Дата: 19 марта в 12:30

Адрес: Atmasfera 360 (ул. Большая Васильковская 57-3)

Аккредитация СМИ на премьеру: (067) 770 07 57, (050) 800 59 03